Festnahme in Hardegg In drei NÖ Bezirken: Diebestrio war auf Bauernhöfe spezialisiert

H auptsächlich auf Bauernhöfe hatte es ein kriminelles Trio in Niederösterreich abgesehen. Zugeordnet wurden den Männern im Alter von 32 bis 36 Jahren 24 Einbruchsdiebstähle in landwirtschaftliche Objekte sowie drei Anhängerdiebstähle in den Bezirken Mistelbach, Horn und Hollabrunn.