Ausgezeichnete Maturantinnen und Maturanten in NÖ gefeiert

15 Prozent der niederösterreichischen Maturantinnen und Maturanten haben die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Um sie zu würdigen, fand im Festspielhaus St. Pölten eine Feierstunde statt. Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beglückwünschten auch Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie der ehemalige Skirennläufer Marc Dirgruber die Anwesenden zur erbrachten Leistung.

Die Feierlichkeiten nahm Mikl-Leitner zum Anlass, um auf die Bildungslandschaft in Niederösterreich aufmerksam zu machen und auf Bildungseinrichtungen hinzuweisen, die von den Maturantinnen und Maturanten nun besucht werden können. „Geht mit Mut und Optimismus in die Zukunft und steht wieder auf, wenn es mal nicht so gut läuft, denn wir leben in einem schönen, sicheren Land, einem Land mit ganz vielen Chancen und der Möglichkeit, sich etwas zu schaffen“, meinte die Landeshauptfrau.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Moderator Rudi Roubinek und Mark Digruber in Interaktion mit den ausgezeichneten Maturantinnen und Maturanten im Festspielhaus St. Pölten. Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

Bei der Veranstaltung war außerdem der niederösterreichische Künstler Alexander Eder dabei. Der Sänger und ehemalige „Voice of Germany“-Teilnehmer sorgte mit seiner tiefen Stimme für die musikalische Untermalung.