Selten, aber doch: Wie PV-Anlagen Brände auslösen können

Ende Februar stand ein Vierkanthof in Bauxberg bei Wieselburg (Bezirks Scheibbs) in Flammen. Die Mitglieder von insgesamt elf Feuerwehren konnten den Großbrand nach einigen Stunden löschen. Warum das Gebäude zu brennen begann, konnte nicht sofort ausfindig gemacht werden. Jetzt, fast sechs Monate nach dem Brand, heißt es aus der Landespolizeidirektion NÖ: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Brand durch einen elektrischen Defekt an der Verkabelung der PV-Anlage verursacht“. Die Brandermittler des Landeskriminalamts NÖ und Sachverständige des Bundeskriminalamts hätten das so festgestellt.

Vor rund einem Monat gab es einen weiteren Fall in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Dort geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses wegen der montierten Photovoltaik-Anlage in Brand. Ein Kabel hat einen Kurzschluss ausgelöst und das Feuer verursacht.

Dass ein Photovoltaik-Modul beziehungsweise die gesamte Anlage zu brennen beginnt, passiert laut Branchenexperten zwar immer wieder, aber im Vergleich zu anderen Brandursachen doch relativ selten. Der Brandverhütungsstelle NÖ liegen drei Brände aus dem Jahr 2022 vor, die durch eine Photovoltaik-Anlage verursacht wurden. Allerdings gebe es auch Fälle, die nicht bei der Brandverhütungsstelle NÖ gemeldet wurden. Es sei nicht auszuschließen, dass es im vergangenen Jahr mehr als dreimal aufgrund einer defekten PV-Anlage gebrannt hat. „In Oberösterreich hatten wir seit Jahresbeginn sechs Brände, die im Zusammenhang mit einer PV-Anlage entstanden sind“, erzählt Gunther Schwabegger, Pressesprecher der Brandverhütungsstelle Oberösterreich, im Gespräch mit der NÖN. Eine hohe Dunkelziffer in diesem Bereich sehe er nicht. „Wenn hohe Ströme generiert werden, kann jede elektrische Anlage einen Brand auslösen. Auch eine PV-Anlage“, so Schwabegger.

Nicht fachgerechte Montage als „Brandbeschleuniger“

Die Ursache für solche Brände sehen Expertinnen und Experten vor allem in der fehlerhaften Installation von Photovoltaikanlagen. „Einige Personen kaufen ihre PV-Anlagen privat an und montieren sie dann auch selber“, sagt Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion NÖ. Das sollte man vermeiden und für Montage und Installation unbedingt eine Elektro-Fachfirma beauftragen.

Auch Günther Harsch, Geschäftsführer der Brandverhütungsstelle NÖ, weiß, dass die unsachgemäße Errichtung von PV-Anlagen das Risiko eines Brandes erhöht. Oft werden günstige Komponenten, die eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt wären, verwendet und somit technische Defekte hervorgerufen. „Wenn die Isolierung eines Kabels schon im Vorhinein beschädigt ist und dieses Kabel dann ohne Schutzverkleidung direkt durch den Dachziegel geht, können beispielsweise Scheuerstellen auftreten. Werden diese Stellen dann zu heiß, kann ein Brand entstehen“, sagt Harsch.

Der Innungsmeister der NÖ-Elektrotechniker, Fritz Manschein, weist ebenso auf potentielle Gefahrenquellen bei Photovoltaikanlagen hin. Das sind etwa schlecht verlegte oder beschädigte Kabel sowie nicht ordnungsgemäß ausgeführte Klemmstellen. Die beste Vorbeugung sei die ordnungsgemäße Errichtung durch eine Fachfirma mit entsprechender Gewerbeberechtigung und Erfahrung, ist Manschein überzeugt. Kundinnen und Kunden sollten die Anlage gemeinsam mit den Installateuren in Betrieb nehmen und sich einschulen lassen. Außerdem empfiehlt der Innungsmeister die Ausstellung eines E-Befundes mit entsprechender Dokumentation der Anlage sowie einen Wartungsvertrag, um die laufende Überprüfung zu gewährleisten. „Die Innung fördert sämtliche Weiterbildungsmaßnahmen unserer Mitglieder zu diesem Thema massiv“, sagt Manschein mit Bezug auf die Installation von Photovoltaik-Anlagen.

Das Land NÖ hat einen eigenen „Photovoltaik-Leitfaden“ herausgegeben, um PV-Anlagen-Besitzerinnen und Besitzer in Sachen Bewilligungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie Anforderungen, was die bauliche und technische Sicherheit, zu informieren. Dieser gibt wichtige Sicherheitsmaßnahmen vor, die während und nach der Installation eingehalten werden müssen. Auch Fachfirmen sollten sich bei der Montage der Anlagen an diesen Leitfaden halten.

Netzbetreiber prüft Netzanschluss, aber nicht die Installation

Ist die Photovoltaikanlage einmal am Dach montiert, wird sie vom Netzbetreiber — in Niederösterreich in der Regel durch die EVN-Tochter Netz Niederösterreich — an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen. Dabei wird die ordnungsgemäße Herstellung des Netzanschlusses beziehungsweise der Zuleitung überprüft. Außerdem wird darauf geachtet, dass der Installateur die richtige Ausführung und Einstellung der Erzeugungsanlage nachweisen kann. „Sofern alles korrekt abläuft und ein Energielieferant für die Abnahme des erzeugten Überschussstroms vorhanden ist, erhält die Anlage eine Betriebserlaubnis vom Netzbetreiber ausgestellt“, erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach.

Die ordnungsgemäße Installation der Anlage selbst liege jedoch nicht im Verantwortungsbereich der Netz NÖ. Diese sei durch den Monteur bezeihungsweise Installateur der Anlage mittels Prüfprotokoll zu belegen. Den Kundinnen und Kunden der Netz NÖ wird außerdem eine jährliche Sichtkontrolle empfohlen. Obwohl PV-Anlagen in seltenen Fällen Brände auslösen können, betont Zach: „Die Stromerzeugung durch PV-Anlagen ist eine sehr sichere Technologie“.