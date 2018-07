Aufatmen im Wald- und Weinviertel. Der Brandstifter, der am 9. Juli insgesamt sechs Flurbrände in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Gmünd gelegt haben soll, ist gefasst. Der 48-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg ist geständig, sein Motiv muss noch geklärt werden.

„Bei kaum einer Deliktsgruppe ist die Motivlage so vielfältig wie bei Brandstiftung“, weiß Kriminalist Erich Rosenbaum. Er ist seit 30 Jahren Brandermittler, seit 2011 leitet er den Bereich Brand im Landeskriminalamt NÖ. Rund 2.500 bis 3.000 Brände gibt es jährlich in Niederösterreich, rund 150 bis 200 können als Brandstiftung bewiesen werden.

„Psychische Erkrankungen, wo der Anlass kaum oder nur schwer nachvollziehbar ist, spielen da immer wieder eine Rolle“, weiß Rosenbaum. Der „Feuerteufel“ sind oft männlich, meist zwischen 18 und 30 Jahren alt. Aber nicht nur. „Wir haben auch Frauen oder Täter in anderen Altersgruppen ausgeforscht“, betont er, dass es kein typisches Brandstifterprofil gibt.

Bei Jugendlichen gehen Brandstiftungen oft mit Sachbeschädigungen einher. So wie im Oktober 2017, wo zwei junge Männer in St. Pölten Müllinseln angezündet haben. Dabei fing die Fassade eines Mehrparteienhauses Feuer. Ein misslungener Scherz, der allerdings die Familien, die im Haus schliefen, in Lebensgefahr gebracht hat.

„Sehr oft wollen Täter aber durch ein gelegtes Feuer Spuren verwischen“, weiß der Brandermittler. So werden neben Tatort-Spuren auch Tatwerkzeuge oder Fluchtfahrzeuge zerstört. Was wiederum die Ermittlungen extrem erschweren kann.

Auch Versicherungsbetrug kommt immer wieder vor. „Es wird ein altes Haus gekauft, ein paar Jahre stehen gelassen und dann angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren“, erläutert der Kriminalist.

Nicht jede Brandstiftung ist auch als solche gleich zu erkennen. „Brandermittlungen sind von der Tatortarbeit her immens aufwändig, nicht immer zielführend. Die Dunkelziffer an Fällen ist hoch“, gibt Rosenbaum zu bedenken.

Serien-Brandstifter wählen bei ihren Taten meist dieselbe Vorgangsweise. Das sei etwa bei Kellerabteilbränden schon vorgekommen. „Das ist zumindest ein Fakt, der die oft sehr umfassenden Erhebungen ein wenig erleichtert“, sagt Rosenbaum.

Ein anderes Motiv, das im Zusammenhang mit Bränden zunimmt, sind Auftragsbrandstiftungen. „Früher war es schwieriger, Personen zu finden, die dies durchführen“, sagt der Ermittler. So sind immer wieder Lokale, wie vor einiger Zeit eine Pizzeria in Hollabrunn, Ziel von Auftragsbränden. Auch im Rotlichtmilieu seien Brände auf Bestellung keine Seltenheit.

Abseits der Schwerkriminalität sind oft Emotionen wie Eifersucht, Hass oder sexuelle Motive Gründe dafür, warum Menschen Brände legen. Damit erregen sie große Aufmerksamkeit.