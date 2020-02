64.268 Einsätze haben die Freiwilligen Feuerwehren NÖs im Vorjahr bewältigt, das sind um acht Prozent weniger als noch 2018. Was sich aber zeigt, ist, dass Trockenheit und Hitze im Sommer die Einsatzstatistik bei den Wald- und Flurbränden in die Höhe treiben.

123 Waldbrände 2019 bedeuten einen Anstieg um 41 Prozent. 803 Flurbrände – also solche auf Wiesen und Feldern – sind um 12 Prozent mehr. Mit 110 Bauernhofbränden gab es 2019 um 26 Prozent mehr als noch im Jahr 2018. Und wenn Bauernhöfe in Flammen stehen, müssen meist auch Tiere gerettet werden: 2019 konnten die Feuerwehren 1.652 Tiere aus Zwangslagen befreien, das ist ein Plus von 188 Prozent.

Bei der Präsentation der Einsatzstatistik sagte Landesrat Stephan Pernkopf, dass die Brände ganz klar mit dem Klimawandel im Zusammenhang stünden: Der vergangene Sommer sei im 4-Jahres-Mittel um 1,9 Grad wärmer gewesen.

Waldbrände-Experten werden ausgebildet

Der Feuerwehr-Landesverband reagiert darauf mit der Bildung einer Sondereinsatzgruppe für Waldbrände. Innerhalb der nächsten Jahre werden interessierte FF-Mitglieder sukzessive zu Experten ausgebildet werden. 500 Männer und Frauen soll diese Waldbrand-Einheit schließlich umfassen. Die ersten 12 Kandidaten werden im Frühjahr in Portugal einen 50-stündigen Grundlehrgang absolvieren.

Eine Delegation aus NÖ hat sich im Vorjahr angesehen, wie die waldbranderfahrenen Portugiesen ausgerüstet sind, welche Einsatztaktik sie verfolgen, wie sie sich auf die Bekämpfung großflächiger Wald- und Flurbrände vorbereiten. Dabei hat sich auch gezeigt, dass die Fahrzeuge anders ausgerüstet werden müssen, die Bodenflächen einen zusätzlichen Hitzeschutz brauchen, Kabel und Bremsleitungen vor Hitze geschützt werden müssen. Für Niederösterreich sollen nun 18 Waldbrand-Fahrzeuge angeschafft werden.