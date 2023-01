Alle 8 Minuten ein Einsatz

Werbung

1.400 Einsatzkräfte standen im Juli in Allentsteig bereit, als durch Munitionsreste am Truppenübungsplatz große Teile des Waldgebietes in Brand gerieten. Und auch der Einsatz im Mai 2022, als ein Passagierzug im Raum Münchendorf entgleiste, forderte die Feuerwehren enorm.

Nur zwei Beispiele von insgesamt über 65.000, bei denen die NÖ Feuerwehren im Vorjahr extrem gefordert waren.

Präsentierten die Einsatzbilanz der NÖ Feuerwehren 2022: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Foto: Matthias Fischer

"Das Leben der Feuerwehrleute ist spannend, oft aber auch gefährlich", resümierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der traditionellen Jahrespräsentation der Einsatzbilanz. Alle acht Minuten würden die Wehren im Land zu einem Einsatz gerufen.

10 Prozent mehr Förderung für Fahrzeuge

In finanzieller Hinsicht unterstützt das Land die Wehren mit einer Förderung der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeuge. Die wurde im Vorjahr um 10 Prozent erhöht und liegt bei rund 600.000 Euro. Die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Einsatzfahrzeuge, in NÖ seit sechs Jahren Usus, konnte nach harten Verhandlungen mit der Bundesregierung im Vorjahr auf alle Bundesländer ausgerollt werden.

Teuerungsausgleich wird aktuell verhandelt

Aktuell wird mit der Bundesregierung über einen Teuerungsausgleich für Heizen und Strom für die Feuerwehren verhandelt. Eine Entscheidung dazu werde es "in den nächsten Tagen" geben, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die Höhe werde sich an der entsprechenden Unterstützung für die Sportstättenbetreiber orientieren, die rund 15 Millionen Euro vom Finanzminister bekommen.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner befürchtet eine Verdreifachung der Energiekosten; die Hälfte der Feuerwehren müsse ihre Energiekosten alleine tragen. Bei neuen Fahrzeugen liege die Teuerung bei rund 25 Prozent.

Mehr Waldbrand-Spezialisten und bessere Pläne

Stephan Pernkopf, zuständig für die Feuerwehren, hebt auch die Hilfen für die Waldbrand-Ausstattung hervor: 18 Spezialfahrzeuge wurden 2022 angeschafft, acht weitere kommen heuer dazu. Die Anzahl der Waldbrand-Spezialisten bei der NÖ Feuerwehr werde von derzeit 400 auf 600 aufgestockt.

Um bei Waldbränden logistisch besser gerüstet zu sein wurden mit der Forstabteilung des Landes insgesamt 212 Waldfachpläne erarbeitet: Sie beinhalten beispielsweise Daten über die Beschaffenheit des Geländes und Landeplätze für Hubschrauber.

eLearning und Leonardo-Hubschrauber

Landesfeuerwehrkommandant Fahafellner berichtet von einem "schwierigen Jahr 2022", in dem man bemüht gewesen sei, die Kameraden nach der langen Zeit der Pandemie wieder zurückzuholen. Schon während der Pandemie habe man begonnen, diverse Ausbildungsschritte auf eLearnig-Module umzustellen, der Plan werde weiter verfolgt.

Politisch hofft Fahrafellner um entsprechende Intervention bei Verteidigungsministerin Claudia Tanner: Das Bundesheer könne die Wehren bei Waldbränden mit den neuen Leonardo-Hubschraubern unterstützen.

Die Einsatzbilanz 2022 in Zahlen: