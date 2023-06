Feuerwehr NÖ Niklas Grün ist der 100.000ste Floriani in NÖ

Der 10-jährige Niklas Grün aus Arbesthal im Bezirk Bruck/Leitha ist das 100.000ste Mitglied der FF NÖ. Dazu gratulierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stv. Stephan Pernkopf, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und sein Stellvertreter Martin Boyer sowie Roland Richentsky (hinten). Foto: Matthias Fischer www.fotomeist

D ie Schallmauer ist durchbrochen. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf konnten am 16. Juni das 100.000ste Feuerwehrmitglied in Niederösterreich begrüßen. Einer, der sich diesen Termin ein Leben lang merken wird, ist der 10-jährige Niklas Grün aus Arbesthal im Bezirk Bruck an der Leitha. Er ist am 4. Mai 2023, dem Tag des Heiligen Florian, der FF Arbesthal beigetreten.

Niklas hat sehr klare Vorstellungen davon, was ihn erwartet: Lernen, wie man ein Feuer löscht und Menschen retten. Wie es bei der FF läuft, ist Niklas schon lange klar, ist doch sein Vater Kommandant der FF Arbesthal. Johanna Mikl-Leitner schenkte dem jungen Feuerwehrmann einem Forschungs-Kasten als Einstandsgeschenk. Niklas Grünmit seinem Vater (li.) und Kollegen der FF Arbesthal. Foto: Matthias Fischer www.fotomeist Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigt sich begeistert: „Trotz Pandemie oder auch der vielen Verlockungen am Computer oder Handy, ist die Begeisterung bei der Jugend für die Feuerwehr nach wie vor ungebrochen. Das macht uns stolz und ist ein Beweis dafür, dass das freiwillige Feuerwehrwesen nach wie vor höchste Attraktivität besitzt. Das zeigt sich auch immer wieder bei verschiedenen Umfragen, wo wir in der Beliebtheitsskala immer an erster Stelle rangieren.“ Niklas Grün mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Roland Richentsky. Foto: Matthias Fischer www.fotomeist Auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Pernkopf war die Freude über dieses außergewöhnliche Jubiläum anzusehen: „Die freiwilligen Feuerwehren sind das Sicherheitsrückgrat in unserem Land. Auf euch kann man sich rund um die Uhr verlassen, ihr steht immer bereit. Egal, ob im Inland oder auch über die Staatsgrenzen hinweg. Unsere Dankbarkeit ist euch immer gewiss. Wann immer wir für euch etwas tun können, werden wir es auch tun.“ Künftiger Arbeitsplatz? Auf den Führerschein muss Niklas noch ein paar Jahre warten. Foto: Matthias Fischer www.fotomeist Die NÖ-Feuerwehrjugend hat aktuell 7.464 Mitglieder - Tendenz weiter steigend

Davon Burschen: 5.221

Davon Mädchen: 2.243

In NÖ sind derzeit 724 Feuerwehrjugendgruppen aktiv.

Gesamtmitglieder in NÖ: 100.352

100.352 Von 2022 auf 2023 haben wir 1.008 Mitglieder gewonnen