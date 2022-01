Sturm sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Vollbild

FB

Am Sonntagvormittag musste die FF Ebreichsdorf wegen dem starken Sturm bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am Sonntagvormittag musste die FF Ebreichsdorf wegen dem starken Sturm bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am Sonntagvormittag musste die FF Ebreichsdorf wegen dem starken Sturm bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am Sonntagvormittag musste die FF Ebreichsdorf wegen dem starken Sturm bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus. Zu Sturmschäden rückte am Sonntag auch die FF Penk-Altendorf (Bezirk Neunkirchen) aus.

1 /12