Sturm sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen.

Das Zelt wurde von einem Hundeabrichtplatz auf das Nachbargrundstück geweht. Die Plane und die verbogenen Zeltstangen verhedderten sich dort mit dem Kabel der Telefonleitung. Das Zelt wurde schließlich von der Feuerwehr geborgen. Schon am Samstagabend waren in Niederösterreich erste Sturmschäden gemeldet worden. Sonntagmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.