Starkregen in der Nacht auf Sonntag hat in den niederösterreichischen Bezirken St. Pölten, Melk und Tulln für etwa 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Es habe Wassereintritte in Keller gegeben, Bäche seien angeschwollen und teilweise leicht über die Ufer getreten, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit.

Die freiwilligen Helfer rückten zu Auspump- und zu Sicherungsarbeiten aus. Verklausungen in Bächen seien gelöst und umgestürzte Bäume beseitigt worden, so Resperger.