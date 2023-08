Wettkampf in Klosterneuburg: Wer sind die besten NÖ Zillenfahrer? .

Die besten Zillenfahrer des Landes treten ab 24. August in Klosterneuburg im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Rund 1.000 Zillenbesatzungen sind am Start, darunter auch 50 Frauenteams. Am Sonntag findet die Siegerehrung im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg statt.