Startschuss für die Feuerwehr-Bewerbe

Noch nie in der Geschichte der freiwilligen Löschprofis standen in einem Bundesland die Großwettkämpfe aller Feuerwehrgenerationen innerhalb eines Jahres auf dem Programm. Niederösterreich wird im Juli und im August zum sportlichen Feuerwehrzentrum Österreichs.

Den Auftakt bildet der 70. NÖ Feuerwehrleistungsbewerb in Bronze und Silber am 1. und 2. Juli in Tulln, am Gelände des Landesfeuerwehrverbandes.

Obwohl die Gemeinde Sieghartskirchen als Austragungsort für 2020 bereits fixiert war, musste der Bewerb aufgrund der kurzen Organisationszeit ins Feuerwehrzentrum Tulln verlegt werden. Eine kleine Einschränkung müssen die Bewerbsteilnehmer jedoch in Kauf nehmen: Aufgrund der begrenzten Grünflächen in Tulln muss auf ein großes Zeltlager verzichtet werden.