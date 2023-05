Feuerwehren: Bewerbe 2023 starten am 30. Juni

2022 feierte die FF Leobersdorf ihr 160-jähriges Bestandsjubiläum. Darum stimmten die Mitglieder bereits 2019 dafür, die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2022 nach Leobersdorf zu holen. Aufgrund der Pandemie kam jedoch alles anders und der Austragungsort der 70. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe wurde von Leobersdorf nach Tulln verlegt. Die Leobersdorfer Feuerwehr suchte 2021 erneut beim Landesfeuerwehrrat an und wurde mit der Durchführung des 71. Landesfeuerwehrleistungsbewerbs 2023 beauftragt.

Anmeldung der Bewerbsgruppen bis zum 28. Mai

Bis 28. Mai haben Bewerbsgruppen die Möglichkeit, sich via FDISK für den diesjährigen Landesfeuerwehrleistungsbewerb anzumelden und ein Zeitfenster für ihren Antritt auszuwählen. Es ist nicht möglich, innerhalb eines Zeitfensters in beiden Wertungsklassen anzutreten. Sobald der Status der Anmeldung „angemeldet“ aufweist, wird sie in den Bewerbsplan aufgenommen. Das Nenngeld von 20 Euro pro Bewerbsgruppe und Wertungsklasse wird mittels Kostenvorschreibung durch das NÖ Landesfeuerwehrkommando mit der entsendenden Feuerwehr abgerechnet. Bei Nachmeldungen zwischen dem 28. Mai und dem 4. Juni ist ein Versäumniszuschlag von 100 Euro pro Bewerbsgruppe und Wertungsklasse zu entrichten.

Der fertige Bewerbsplan wird in elektronischer Form an alle angemeldeten Feuerwehren übermittelt und auf der Homepage des NÖ Landesfeuerwehrverbandes veröffentlicht.

Nach drei Jahren Pause: Comeback für den Fire-Cup

Er ist immer das Highlight der Leistungsbewerbe, der Fire-Cup. Coronabedingt hat der Bewerb seit 2019 nicht mehr stattgefunden. In diesem Jahr haben die Bewerbsgruppen, die sich ursprünglich für den Fire-Cup 2020 qualifiziert haben, am 1. Juli um 18:30 Uhr die Chance auf den begehrten Pokal. Der Fire-Cup wird in Leobersdorf zum 25. Mal vergeben.

Alle aktuellen Infos zum Landesfeuerwehrleistungsbewerb unter: https://www.ff-leobersdorf.at/lflb/

Feuerwehrjugend: 49. Treffen in Winklarn

Festivalfeeling steht auch beim Feuerwehr-Nachwuchs diesen Sommer beim 49. Landestreffen der Feuerwehrjugend in Winklarn wieder ins Haus. In der Amstettner Gemeinde Winklarn schlägt die NÖ Feuerwehrjugend von 6. bis 9. Juli 2023 ihre Zelte auf. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen dieser Großveranstaltung auf Hochtouren.

Das Gelände des heurigen Landestreffens wurde bereits von Bewerbs- und Lagerleitern besichtigt und die Standorte für das Essenszelt und die Unterlager festgelegt.

Zu erreichen ist das Gelände über folgenden Navigationspunkt: 48.093201, 14.926097

QR-Code: https://www.google.at/maps/dir//48.093201,+14.926097/@48.0943323,14.9199193,15.3z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d14.926097!2d48.093201



Dort teilen sich die Anfahrtswege zu den einzelnen Unterlagern. Diese sind etwa sechs Auto-Minuten vom Navigationspunkt entfernt. Bei der weiteren Zufahrt unterstützt die Feuerwehrstreife. Das Lagergelände liegt gegenüber des Feuerwehrhauses Winklarn. Am Sportplatz unmittelbar daneben werden die Feuerwehrjugendleistungsbewerbe ausgetragen.

Feuerwehrjugendmitgliedern mit dem Geburtsdatum 06. Juli 2013 oder älter steht für die Teilnahme am diesjährigen Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend nichts mehr im Wege.

Besuchertag am Samstag, 8. Juli

Für interessierte Eltern, Freunde aber auch Mitglieder der Kinderfeuerwehr, die schon erste Lagerluft schnuppern wollen, gibt es die Möglichkeit am Besuchertag (Samstag, 08. Juli 2023) vorbeizuschauen. Auf die Besucher wartet eine spektakuläre Fahrzeugschau von verschiedenen Hilfsorganisationen. Auch Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres und des ÖAMTC können aus nächster Nähe besichtigt werden. Haustiere sind am Besuchertag nicht erlaubt.

Parkmöglichkeiten im Bereich der Firma Riedler Kies und Bau

Die 15 Bewerbsgruppen, die bei den letzten FJLA-Bewerben in Bronze und Silber in Summe das beste Ergebnis erzielten, sowie die drei besten Gruppen des letzten NÖ Junior-Fire-Cups dürfen beim 20. NÖ Junior-Fire-Cup, am 8. Juli an den Start gehen.

Jugendgruppen aus den Bezirken Amstetten, Melk, Lilienfeld, Tulln, St. Pölten und Scheibbs dürfen bereits am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr ihre Zelte am Lagergelände aufstellen. Da das letzte Lager bei einigen schon drei Jahre zurückliegt wird empfohlen, die Jugendzelte bereits vor dem Landestreffen einmal aufzubauen und zu überprüfen, ob die Zelte vollständig und dicht sind.