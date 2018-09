„Sextortion“, ein Kunstwort aus „Sex“ und „Extortion“ (Erpressung) ist eine neue Methode der Erpressung im Internet. In Chats werden Männer – und immer häufiger Frauen – aufgefordert, nackt zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Nach Übermittlung der Bilder an den Chatpartner kommt die Forderung: Geld oder das pikante Bild oder Video wandert in die sozialen Netzwerke. Im August ist das einem 43-jährigen Mödlinger passiert.

Nun warnt die Polizei, denn Sextortion nimmt weltweit zu. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen sich vor völlig unbekannten Internetbekanntschaften entblößen? „Das Geheimnis ist die Atmosphäre“, sagt Psychotherapeutin Rotraud Perner. „Es wird ja länger geplauscht, bis die Aufforderung, Bilder zu machen, kommt.“ Im Chat werden Gefühle ausgelöst, durchaus auch erotische. „Das erotische Gefühl, das viele Männer suchen, ist ein Gegenpol zur Depression, weil im normalen Leben oft nicht viel passiert“, analysiert Perner.

Rotraud Perner: „Leute haben ein Problem mit dem Schlussmachen.“ | privat

Die Polizei empfiehlt, unbekannten Chatpartnern gegenüber skeptisch zu sein. Und sich nicht unbekleidet vor der Kamera von Computer oder Smartphone zu zeigen. Idealerweise sind die Kameras abgedeckt.

Warum aber schämen sich Leute nicht, Wildfremden Nacktbilder zu schicken?

Scham, meint Rotraud Perner, ist kein Thema mehr, „wir leben in einer schamlosen Gesellschaft. Und wir lernen am Vorbild, das uns zeigt: Nackte gibt’s genug“.

Was eher ein Problem sei, ist das Schlussmachen. Denn eigentlich könnte man ja den Chat beenden. Aber die meisten Menschen wüssten schlicht nicht, wie man Schluss macht, sagt Perner. Dabei sei das einfach: Ankündigen und umsetzen. Mit dem Satz „Ich beende jetzt das Gespräch“ könnte alles erledigt sein.

Wenn es doch zur Erpressung kommt, rät die Polizei, nicht zu bezahlen, denn mit einer Zahlung ist die Sache nicht erledigt. Chatverläufe sollen mit Screenshots gesichert und Erpressungsversuche den Internetplattformen gemeldet werden. Und: Erstatten Sie Anzeige. Sich hier zu schämen, verlängert nur die Dauer der Erpressung.