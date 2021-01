Ab der kommenden Woche kann man an zahlreichen fixen Standorten in Niederösterreich regelmäßig seinen Covid-Status checken. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.testung.at möglich. Die ersten Teststraßen nehmen schon am Montag den Betrieb auf.

Durchgeführt werden, wie schon bei den Massentests, Antigen-Tests. Das Angebot ist kostenlos. Damit jeder, unabhängig von Arbeitszeiten und anderen Verpflichtungen, die Testmöglichkeit nutzen kann, stimmen sich die einzelnen Gemeinden bei den Öffnungszeiten ab. Testen lassen kann man sich nicht nur im eigenen Wohnort, sondern in jeder Gemeinde in Niederösterreich.

Das Prozedere ist von den Massentests bereits bekannt: Anmelden unter www.testung.at – Testung in der Teststraße – dann gibt es das Ergebnis per SMS oder auf der Webseite.

An diesen Orten kann man sich testen lassen

Industrieviertel:

Bezirk Baden: Baden, Ebreichsdorf, Traiskirchen, Berndorf

Bezirk Bruck: Bruck/Leitha, Enzersdorf, Götzendorf, Hainburg, Himberg, Höflein, Moosbrunn und Schwechat

Bezirk Mödling: Kaltenleutgeben, Maria Enzersdorf, Mödling, Neu Guntramsdorf, Perchtoldsdorf, Vösendorf, Wiener Neudorf

Bezirk Neunkirchen: Aspang, Gloggnitz, Höflein/Hohen Wand, Neunkirchen, Payerbach, Ternitz, Warth

Stadt und Bezirk Wiener-Neustadt: Krumbach, Pernitz, Wiener Neustadt

Waldviertel:

Bezirk Gmünd: Gmünd, Litschau, Schrems, Weitra

Bezirk Horn: Eggenburg, Gars am Kamp, Geras, Horn

Stadt und Bezirk Krems: Gföhl, Krems, Weißenkirchen

Bezirk Waidhofen/Thaya: Waidhofen, Groß-Siegharts

Bezirk Zwettl: Allentsteig, Groß Gerungs, Ottenschlag, Zwettl

Mostviertel:

Bezirk Amstetten: Amstetten, Ardagger Markt, Aschbach-Markt, Haag, Neuhofen, St. Peter/Au, St. Valentin, Waidhofen/Ybbs

Bezirk Melk: Melk, Münichreith, Neumarkt an der Ybbs, Pöchlarn, Pöggstall, Texingtal, Ybbs/Donau

Bezirk Scheibbs: Gaming, Göstling/Ybbs, Gresten, Lunz am See, Oberndorf/Melk, Purgstall, Randegg, Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz, Wieselburg

Zentralraum:

Bezirk Lilienfeld: Hainfeld, Lilienfeld, St. Veit/Gölsen , Traisen, Türnitz

Bezirk Tulln: Absdorf, Atzenbrugg, Grafenwörth, Klosterneuburg, Sieghartskirchen, Tulbing, Tulln

Stadt und Bezirk St. Pölten: Altlengbach, Asperhofen, Böheimkirchen, Eichgraben, Frankenfels, Gablitz, Haunoldstein, Herzogenburg, Kirchberg, Neulengbach, Ober-Grafendorf, Obritzberg, Pressbaum, Pyhra, Rabenstein/Pielach, Traismauer, St. Pölten

Weinviertel:

Bezirk Gänserndorf: Deutsch-Wagram, Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Haringsee, Obersulz, Zistersdorf

Bezirk Hollabrunn: Haugsdorf, Hollabrunn, Retz, Ziersdorf

Bezirk Korneuburg: Ernstbrunn, Gerasdorf, Korneuburg , Stockerau

Bezirk Mistelbach: Laa/Thaya, Mistelbach, Poysdorf, Wolkersdorf

Die Öffnungszeiten und genauen Adressen der Test-Standorte gibt es unter: www.testung.at