Sturm: Bisher rund 50 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Auf der Südautobahn (A2) im Bereich der Anschlussstelle Industriezentrum NÖ-Süd ein Lkw umgekippt. Alle vier Spuren waren nach Angaben der Asfinag blockiert. Die Richtungsfahrbahn Graz wurde gesperrt, Rückstau baute sich rasch auf.

Auf der Südautobahn waren die Helfer nach dem Lkw-Unfall mit einem Kranwagen an Ort und Stelle. "Der starke Wind wirkt sich erschwerend auf die Bergung aus", betonte die Asfinag in einer Aussendung. Empfohlen wurde, die A2 ab Wien in Richtung Graz zu meiden.

Die übrigen Sturmeinsätze im Bundesland waren laut Resperger vorerst eher harmloser Natur. Hauptsächlich betroffen waren zunächst die Bezirke Amstetten, Melk, St. Pölten und Gänserndorf.

