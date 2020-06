Mehr Unfälle zuhause, weniger Unfälle beim Sport und am Berg. Das zeigt die Analyse der 602 Einsätze der Flugrettung von Mitte März bis Ende Mai in Niederösterreich.

Die Coronakrise beeinflusste dabei nicht nur die Art der Unfälle, sondern führte auch zu weniger Einsätzen. Waren es anfangs noch um 40 bis 50 Prozent weniger als sonst, sind es inzwischen aber nur noch 20 Prozent weniger.

Bei rund hundert Patienten war der Verdacht groß, auch an Covid-19 erkrankt zu sein. Bei elf von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Dennoch: „Kein einziger Mitarbeiter ist selbst erkrankt“, betont Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Grund dafür sind zahlreiche Maßnahmen. „Wir sind an jeden Patienten herangetreten, als wäre er covid-positiv“, so Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. Nicht beatmete Patienten erhielten eine Maske. Bei Verdacht trug die gesamte Crew Schutzausrüstung, der Hubschrauber wurde desinfiziert, die Kleidung direkt nach dem Einsatz gewechselt und wie am Stützpunkt in Gneixendorf mit einem Spezial-Waschmittel gewaschen.