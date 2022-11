Nach tödlichem Unfall: Lenkerin meldet sich zu Wort

Werbung

Ein 37 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Asparn, einer Katastralgemeinde von Langenrohr (Bezirk Tulln), getötet worden. In den Unfall war Spitzensportlerin Nina Burger verwickelt. Laut Exekutive war die 34 Jahre alte Frau auf der B19 mit ihrem Auto in den entgegenkommenden Wagen des 37-Jährigen gekracht. Der Mann aus Michelhausen starb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin hatte 0,54 Promille.

Die Landespolizeidirektion bestätigte diesbezügliche Medienberichte, der ÖFB übermittelte am Freitagabend ein Statement im Namen der Ex-Nationalteamspielerin. "Ich kann keine Worte finden, die mein Bedauern darüber ausdrücken, was heute passiert ist. Alle meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Was sie jetzt durchleiden müssen, ist nur schwer vorstellbar und kaum zu ertragen", wurde Nina Burger zitiert. Der Fußball-Verband gab an, Burger jegliche Unterstützung "in der Bewältigung dieser schweren Situation zugesichert" zu haben und bat, die Privatsphäre zu respektieren.

Spendenkonto für verstorbenen Familienvater

Der tödlich verunglückte 37-jährige Autolenker war ein zweifacher Familienvater aus der Marktgemeinde Michelhausen.

Bürgermeister Bernhard Heinl zeigt sich geschockt und betroffen: „Unsere Anteilnahme und mitfühlenden Gedanken sind bei der Familie.“ Er ordnete finanzielle Soforthilfe aus dem Sozialfonds der Gemeinde an, außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto der Gemeinde:

Sozialfonds der Marktgemeinde Michelhausen

IBAN: AT77 3288 0000 0087 5542

Kennwort: „Michelhausen hilft“