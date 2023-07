VCÖ: Mehr Schatten für große Pkw-Parkplätze

In Niederösterreich ist eine Fläche von mehr als 680 Quadratkilometern durch Gebäude-, Betriebs und Verkehrsflächen versiegelt. „Asphalt auf Straßen und Autoabstellplätzen heizt sich an Hitzetagen extrem auf, kann Temperaturen von 60 Grad und mehr erreichen. Diese Hitze wird an die Umgebung abgegeben, die heiße Luft zieht weiter und belastet auch Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung“, macht VCÖ-Experte Michael Schwendinger aufmerksam.

Auch parkende Autos in den Straßen verschärfen das Problem: An heißen Tagen speichert sich unter den parkenden Autos ein Hitzepolster, der über Nacht an die Umgebung abgegeben wird. „In Städten baucht es dort, wo viele Garagenplätze frei sind Lösungen und Anreize, diese besser zu nutzen. Der freiwerdende Platz kann dann für kühlende Begrünungsmaßnahmen in der Straße genutzt werden- jeder Baum ist eine natürliche Klimaanlage“, erklärt Michael Schwendinger.

Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad gestiegen

Die Durchschnittstemperatur in Niederösterreich ist seit 1900 bereits um 1,5 Grad gestiegen, wie eine bereits im Jahr 2016 erschiene Studie zeigt. In der Land- und Forstwirtschaft sind die negativen Folgen des Klimawandel bereits deutlich zu sehen. Laut GeoSphere Austria gab es im Zeitraum 1991 bis 2020 in St. Pölten durchschnittlich 18 Hitzetage (Tage mit 30 Grad Celsius oder mehr) pro Jahr und damit um 50 Prozent mehr als im Zeitraum 1961 bis 1990, als es durchschnittlich zwölf Hitzetage pro Jahr gab. Der bisherige Höchstwert wurde im Jahr 2015 mit sogar 41 Hitzetagen verzeichnet. Hitze belastet den Körper, insbesondere für chronisch Kranke und ältere Menschen kann Hitze sehr gefährlich werden. Laut Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria waren in Niederösterreich im Zeitraum 2019/2020 bereits 40 Prozent (mehr als 550.000 Personen ab 16 Jahren) während einer Hitzeperiode körperlich sehr stark beziehungsweise stark belastet, informiert der VCÖ.

Angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen braucht es bei großen Autoabstellplätzen rasch Anpassungsmaßnahmen, betont der VCÖ. Zum einen sind zwischen den Stellplätzen mehr Bäume zu pflanzen, einerseits für mehr Schatten, andererseits auch, um im Fall von Starkregen Versickerungsflächen für das Wasser zu schaffen. Zudem soll bei Anlagen ab 50 Stellplätzen ein Teil mit Photovoltaik-Flächen überdacht werden. Damit wird einerseits Strom aus erneuerbarer Energie erzeugt, zum anderen sorgt die Überdachung ebenfalls für Schatten. Wichtig ist auch Asphalt möglichst durch versickerungsfähige Oberflächen zu ersetzen. Während bei asphaltierten Flächen kein Wasser versickern kann, können bei festem Kiesbelag immerhin 40 Prozent des Wassers versickern und bei Rasengittersteinen sogar 85 Prozent. Wasser, das im Boden versickert, verdunstet an heißen Tagen und kühlt dadurch die Umgebung ab.

Anzahl Hitzetage ist in Österreichs Landeshauptstädten stark gestiegen (Mittlere Anzahl Hitzetage pro Jahr 1991-2020 (in Klammer Zeitraum 1961-1990)

Innsbruck: 23 (9) - Höchstwert: 46 (2003)

Wien: 21 (10) - Höchstwert: 42 (2015)

Eisenstadt: 21 (11) - Höchstwert: 40 (2015)

Klagenfurt: 19 (6) - Höchstwert: 40 (2003)

St. Pölten: 18 (12) - Höchstwert: 41 (2015)

Graz: 17 (4) - Höchstwert: 41 (2003)

Linz: 16 (5) - Höchstwert: 42 (2015)

Salzburg: 13 (6) - Höchstwert: 32 (2015)

Bregenz: 9 (3) - Höchstwert: 29 (2015)

Quelle: GeoSphere, VCÖ 2023

In Österreich fast 2.400 Quadratkilometer versiegelt (durch Gebäude, Betriebe, Verkehr versiegeltes Gebiet)

Niederösterreich: 685 Quadratkilometer

Oberösterreich: 443 Quadratkilometer

Steiermark: 401 Quadratkilometer

Kärnten: 207 Quadratkilometer

Tirol: 170 Quadratkilometer

Burgenland: 149 Quadratkilometer

Salzburg: 136 Quadratkilometer

Wien: 110 Quadratkilometer

Vorarlberg: 71 Quadratkilometer

Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2023