Baustart beim Besucherzentrum im NÖ Landhaus

25 Jahre, nachdem die ersten Büros in das Landhaus St. Pölten übersiedelt sind, laufen am Landhausplatz die ersten Umbauarbeiten: In den kommenden Monaten soll dort ein neues Besucherzentrum entstehen. Neben der Neugestaltung des Eingangs in das Landtagsschiff, ist das neue „Forum Landtag“ als Bildungs- und Beteiligungsort für die Bevölkerung geplant.

Im jetzigen Eingangsbereich entstehen interaktive, multimediale Stationen. Dort sollen Bürger Informationen über Kontrollrechte im Landtag erhalten und erfahren, wie die Gewaltenteilung funktioniert oder sie sich selbst an Gesetzgebungsprozessen beteiligen können. Genutzt werden soll der Raum, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing betonen, auch für kleinere Veranstaltungen oder Diskussionsrunden. Ziel dahinter ist es, die Arbeit im Landesparlament für die Bevölkerung sichtbarer zu machen. Wilfing freut sich auf den „neuen Ort zum Vor- und Mitdenken sowie einen neuen Begegnungsraum“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing erteilten den Startschuss für das Landtag-Besucherzentrum. NLK/Burchhart

Das Projekt, dessen Konzeption und Errichtung rund 2,3 Millionen Euro kostet, ist, wie berichtet, Ergebnis eines Wettbewerbs bei dem sich eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem niederländischen Architekturbüro „Studio Maks“ und der Kommunikationsagentur „Büro Wien“ durchgesetzt hat. Mikl-Leitner betont, dass das eine architektonische Bereicherung für das Landhaus werde. Fertiggestellt sein soll das „Forum Landtag“ im Herbst 2022.