Sind Tigermücken gefährlicher als normale Gelsen?

Die eingeschleppte Tigermücke konkurriert mancherorts bereits mit knapp 50 anderen in Österreich heimischen Gelsenarten um den Titel „nervigster Plagegeist“ im Sommer. Aus Südostasien stammend, hat sie es sich mittlerweile auch bei uns gemütlich gemacht und reist ganz entspannt noch als Ei bei Warentransporten an. Gelangen die Eier in Kontakt mit Wasser, schlüpfen die Larven. Die Stechmücken selbst können auch als Beifahrer in Autos mitgenommen und so in neue Regionen eingeschleppt werden.

Hans-Peter Führer ist am Institut für Parasitologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätig. Foto: Michael Bernkopf Vetmeduni

Was die Tigermücke nicht nur lästig, sondern auch gefährlich macht? Sie kann Erreger von Tropenkrankheiten wie dem Dengue-Virus, dem Chikungunya-Virus oder dem Zika-Virus übertragen. Dafür müsste sie allerdings erstmal einen Wirten finden und stechen, der mit einem dieser Krankheitserreger infiziert ist, etwa Reiserückkehrende. Und erst wenn diese Tigermücke nach einiger Zeit noch einen anderen Menschen sticht, kann eine Übertragung stattfinden. In Österreich ist es bislang noch nie dazu gekommen, weil Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer hierzulande höchst selten Tropenkrankheiten aus dem Urlaub mitbringen.