NÖN: Wie hängen Sonnenbrand und Licht zusammen?

David Lilek: Licht ist elektromagnetische Strahlung. Verschiedene physikalische Phänomene können mit unterschiedlichen Theorien erklärt werden. Für uns sind die Welleneigenschaften des Lichts interessant. Je kürzer die Wellenlänge und damit je höher die Frequenz des Lichts ist, desto mehr Energie hat es. Ultraviolette Strahlung - kurz UV Strahlung - ist deutlich energiereicher als sichtbares oder infrarotes Licht, das wir auch von Wärmelampen kennen.

David Lilek vom Biotech Campus in Tulln FH WN

Genau diese UV Strahlung ist auch für den Sonnenbrand verantwortlich, da sie sehr energiereich ist. Bei zu langer Exposition der Haut führt sie zu einer Art Verbrennung der obersten Hautschichten und letztendlich zum Sonnenbrand. Es kommt also nicht nur auf die Art der Strahlung an, sondern auch auf die Intensität und Dauer der Exposition. Die Sonnencreme funktioniert dabei nach einem einfachen Prinzip: Spezielle Substanzen - UV aktive Substanzen - absorbieren Teile der UV Strahlung und wandeln sie zu Wärmenergie um.

Das ist aber nicht der Grund, warum uns in der Sonne warm wird. Diese Substanzen sind Bestandteil von Sonnencremen und schützen zu einem gewissen Teil vor einem Sonnenbrand. Und wieso bekommen wir im Winter nur auf der Skipiste einen Sonnenbrand? Im Winter ist die Strahlungsenergie der Sonne generell geringer – je nach Bewölkung bis 50 Watt/m2 – als im Sommer (bis zu 1.000 Watt/m2). Weniger Strahlung bedeutet weniger Intensität und weniger Sonnenbrand.

Außer wir sind auf der Skipiste, wo sehr viel Sonnenlicht durch die weiße Oberfläche des Schnees reflektiert wird. Gerade nach einem langen Winter tut die Sonne gut: Sie regt die Produktion des Botenstoffs Serotonin an, der uns glücklich macht, und sorgt dafür, dass wir Vitamin D produzieren, was wiederum unser Immunsystem stärkt. Auch für unsere innere Uhr spielt die Sonne eine wichtige Rolle. Also: Rausgehen und die Sonne genießen.

