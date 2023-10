Frage an die Wissenschaft Wie kommen die Löcher in den Emmentaler?

Foto: Shutterstock/Ildi Papp

Werbung

E in Großteil der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher isst regelmäßig Käse. Ob Gouda, Mozzarella, Tilsiter oder Emmentaler, Käse kann beim Kochen vielfältig eingesetzt oder einfach so genossen werden. Warum manche Käsesorten, wie eben der Emmentaler, Löcher haben und andere nicht und wie diese entstehen, weiß Uwe Rinner, der Leiter des Instituts für Applied Chemistry am IMC Krems.