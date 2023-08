Frage an die Wissenschaft Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Migration aus?

B is zum Jahr 2050 könnten weltweit über 140 Millionen Menschen durch die Auswirkungen des Klimawandels zur Flucht gezwungen sind. Am härtesten trifft es jene, denen die Mittel zur Flucht fehlen, weiß Sarah Louise Nash,Politikwissenschaftlerin an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und Universität für Weiterbildung Krems.

So vielfältig die Klimafolgen sind – von Hitzewellen und Dürren, bis Stürme, Überschwemmungen und Meeresspiegelanstieg - sind auch die Auswirkungen auf die Migration. Infolge eines Sturmes verlässt man ein Gebiet eher fluchtartig. Anders bei langsam auftretenden Ereignissen kann Migration eine Strategie sein, um mit Lebensmittelengpässen oder Einkommensverluste klarzukommen. Vielleicht verlagert man den Wohnort langfristig oder auch nur kurzfristig beziehungsweise regelmäßig in einer zirkulären Bewegung. Während viele Menschen innerhalb deren Heimatland migrieren, überquert nur eine kleinere Gruppe internationale Grenzen. Klimawandel kann aber auch die Migrationsoptionen einengen, da Migration ökonomische Ressourcen benötigt, die in einem Kontext von schwer oder immer wieder auftretenden Klimafolgen oft fehlen. In der Forschung spricht man daher nicht nur von Mobilität, sondern auch von Immobilität in Zusammenhang mit Klimawandel.