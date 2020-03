Die Informationskampagne in Supermärkten und Drogerien, die in NÖ vor einem Jahr gestartet wirde, wird jetzt im ganzen Bundesgebiet ausgerollt. Der Grundgedanke war, handliche Informationsfolder mit allen Notrufnummern und Anlaufstellen in Niederösterreich an Orten aufzulegen, die häufig von Menschen frequentiert werden. Diese breite Informationsschiene ermöglicht einen leichten und niederschwelligen Zugang für Betroffene und soll bewirken, dass jede Frau, die betroffen ist, weiß, dass wir Beratung, Anlaufstellen und Informationen geschaffen haben, die in solchen Situationen helfen. Der Bund wird diese erfolgreiche Maßnahme jetzt aufgreifen.

Beratungen in Zeiten von Corona: Telefon und E-Mail

Der leichte Zugang zu Beratungseinrichtungen sowie rasche Informationen über Hilfsangebote sind für Betroffene wichtig. Deswegen führen die NÖ Frauenberatungsstellen auch weiterhin Beratungen durch. Um die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, bieten sie telefonische Beratungen oder Mailberatungen an.

Frauenberatungsstellen stehen bereit

Zehn Frauenberatungsstellen in Niederösterreich stehen für rasche Hilfe für Frauen in Krisensituationen bereit. Sozialarbeiterinnen, Beraterinnen, Psychologinnen und Psychotherapeutinnen begleiten Betroffene während der Coronakrise und natürlich auch danach. Ob psychische Probleme, existenzielle Ängste, familienrechtliche Fragen, berufliche Fragen, Probleme in der Partnerschaft oder mit den Kindern, genauso wie häusliche oder sexualisierte Gewalt, es stehen Expertinnen zur Verfügung, sagen Sonja Mille und Elisabeth Cinatl von den NÖ Frauenberatungsstellen.