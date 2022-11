Elisabeth Cinatl: „Gewalt kann jede Frau treffen“

Werbung

NÖN: Diese Woche starten „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Welche Wirkung haben solche Aktionen?

Elisabeth Cinatl: Sie bringen viel Aufmerksamkeit. Vor 20 Jahren haben wir anders über Gewalt geredet, es war viel tabuisierter. Es geht bei den Kampagnen um Nachhaltigkeit und Sensibilisierung. In vielen kleinen Gemeinden wird mittlerweile die „Gewaltfrei-Fahne“ gehisst. Solche Aktionen zeigen Frauen, die aufgrund der Gewalt isoliert sind und glauben, dass dies nur ihnen passiert, dass viele Frauen von Gewalt betroffen sind.

„Gewalt ist eine Lebensrealität von Frauen. Das beginnt schon bei sexistischen Äußerungen.“

Beginnen wir mit einer Eingrenzung: Was fällt alles unter den Begriff Gewalt?

Cinatl: Gewalt kann jede Frau treffen. Es ist egal, wie alt ich bin, welchen Beruf ich habe, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Gewalt ist eine Lebensrealität von Frauen. Das beginnt schon bei sexistischen Äußerungen. Ich bin jedes Mal bestürzt darüber, was Mädchen bei Gewaltpräventionsworkshops in Schulen erzählen, welche Äußerungen ihnen in z. B. öffentlichen Verkehrsmitteln entgegengebracht werden.

In der Arbeitswelt oder im Internet beginnt Gewalt, wenn eine Person eine andere abwertet oder lächerlich macht. Wie sieht es im Kontext einer Beziehung aus?

Cinatl: Eine Frau zieht nur die Sachen an, die ihr Mann möchte, weil ihm das am besten gefällt. Ist das schon Gewalt? Da kann man sagen: Das ist nix Schlimmes, ich ziehe mich auch gern hübsch für meinen Partner an. Es geht aber um den größeren Kontext: Ist das das einzige? Wie reagiert er, wenn ich etwas anderes anziehe? Was sind die Konsequenzen? Gewalt ist wie ein Puzzle, das zusammengesetzt werden muss. Ein Mann, der gewalttätig ist, ist nach außen oft ein lieber Kerl. Da sagen die Nachbarinnen: „Der hilft mir den Einkauf tragen.“ Zu Hause wechselt er das Gesicht.

„Viele Frauen sagen: Logisch, dass er ausgezuckt ist, wir hatten zwei Wochen keinen Sex.“ Elisabeth Cinatl, Sozialarbeiterin & Psychotherapeutin

Hat sich das Bewusstsein dafür, was alles Gewalt ist, in den letzten Jahren geschärft?

Cinatl: In vielen Bereichen: Ja. In der Gesetzgebung, bei den Institutionen, bei der Polizei, bei den Medien. Was wir allerdings noch immer in den Beratungsstellen und Frauenhäusern erleben: Dass Frauen die Gewalt selbst noch nicht benennen und spüren können.

Körperliche Gewalt – das ist klar. Bei den psychischen Gewalttaten, die auch schwer zu beweisen sind, ist es schwieriger, das festzumachen. Ein Bereich, der noch viel schwieriger ist, ist sexualisierte Gewalt, auch in Partnerschaften. Bis 1989 gab es keine Vergewaltigung in der Ehe. Das war eheliche Pflicht, da hat sich keine Frau aufregen dürfen. Das ist jetzt zumindest ein Straftatbestand. Aber es gibt noch immer die Idee, das gehört halt dazu. Viele Frauen, die in die Frauenberatungsstelle kommen, meinen: „Eh logisch, dass er ausgezuckt ist, wir hatten zwei Wochen keinen Sex.“

Was soll ich tun, wenn ich von Gewalt betroffen bin?

Cinatl: Die Gewaltsituation, in der ich bin, zu benennen, ist einer der wichtigsten und schwierigsten Schritte, weil es schambehaftet ist: Von anderen kommt gleich: Bist du sicher? Bist du nicht selbst schuld? Man muss sich eingestehen, dass der Partner, in den man sich verliebt hat, gewalttätig ist. Da kommen wieder Schuldgefühle: Habe ich mich getäuscht? Dazu kommt: Gewalt schafft psychisch eine Wahrnehmungsverschiebung. Anfangs sind es kleine Überschreitungen, die schiebe ich weg. Da verschiebt sich die innere Grenze. Je mehr die Grenze verschoben wird, desto weniger kann ich meine Grenzen spüren und Gewalt erkennen und benennen. Es gibt viele Möglichkeiten, wohin sich Frauen wenden können, da ist Niederösterreich gut aufgestellt: Die Frauenhelpline 0800/222555. An eine Frauenberatungsstelle, die es in fast jedem Bezirk gibt. Wenn Leib und Leben in Gefahr sind, kann sie in ein Frauenhaus flüchten, sich an ein Gewaltschutzzentrum wenden – oder an die Polizei. Die Polizei hat den Auftrag, Gewalt zu beenden, ein Annäherungs- und Betretungsverbot auszusprechen. Das ist eine massive Intervention, die wichtig und gut ist – nur für viele Frauen noch nicht passend, weil sie psychisch noch nicht „stabil“ genug sind, um das, was kommt, durchzustehen – Anzeige, Verhandlung ... Deswegen ist es oft gut, vorher in ein Frauenhaus, eine Frauenberatungsstelle oder das Gewaltschutzzentrum zu gehen.

Wenn ich das Gefühl habe, meine Freundin, Nachbarin, Kollegin ist betroffen ...

Cinatl: Nicht wegschauen! Wenn man ihr allein begegnet: Ansprechen und Infos zu Opferschutzeinrichtungen weitergeben, damit rechnen, dass sie „nein, nein, nein“ sagt – aber sie erfährt, dass es jemandem nicht egal ist. Wenn ich das Gefühl habe, es eskaliert, vor allem wenn Kinder dabei sind: Die Polizei rufen.

„Aggressionen haben wir alle. Was bei Männern oft dazu kommt: Aufgrund der Sozialisierung ist Gewalt ein legitimes Mittel im Konzept Männlichkeit.“

Und wenn ich Täter bin oder Sorge habe, es zu werden?

Cinatl: Diese Erkenntnis ist die beste Gewaltprävention. Es gibt Männerberatungsstellen, Familienberatungsstellen, „Neustart“ hat Beratungsstellen für Gewaltprävention. Da können Männer mit Beratern reflektieren, worum es eigentlich geht und „Auswege“ erarbeiten.

Es ist wichtig, dass wir wegkommen von dem, dass Männer so triebgesteuert sind und keine Handhabe über ihre Gefühle haben. Die gewalttätigen Personen wissen ja, dass sie nicht ihrem Chef eine auflegen, wenn es frustrierende Erlebnisse im Job gibt. Das heißt, sie können ihre Impulse kontrollieren. Aber dort, wo sie die Macht haben, tun sie es dann nicht. Gewalt ist Kontrolle und diesen Männern geht es um die Kontrolle über „ihre“ Frauen. Man muss schauen: Was ist es, das mich in so eine innere Notlage bringt? Aggressionen haben wir alle. Was bei Männern oft dazu kommt: Aufgrund der Sozialisierung ist Gewalt ein legitimes Mittel im Konzept Männlichkeit. In unserer Gesellschaft geht es darum, der Beste, der Größte, der Stärkste zu sein. Um Erster zu werden, ist Gewalt ein legitimes Mittel.

Das heißt, man muss bei den jungen Burschen ansetzen?

Cinatl: Wir erleben oft, dass gerade Burschen zu wenig Sprache haben, um auszudrücken, was in ihnen passiert. Wenn ich Gefühle benennen kann, kann ich anders handeln. Mädels müssen wir in der eigenen Wahrnehmung stärken, nach innen. Burschen in der Wahrnehmung nach außen – was macht das, wenn ich mich so verhalte? Und, dass es nicht immer nur darum geht, der Beste, der Schönste zu sein – sondern, dass es schön ist, etwas in einer Gruppe, für eine Gruppe zu tun.

„Was ich mir auf Bundes- und Landesebene wünsche: Es gibt Finanzierungen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen – aber da ist Luft nach oben. Es wäre auch gut, in Schulen eine Gewaltschutzbeauftragte zu haben.“

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Cinatl: Was ich gut finde: Es gibt einen runden Tisch auf Landesebene, wo wichtige Akteure und Akteurinnen aus dem Opferschutz zusammenkommen. Wir haben heuer mit dem Land Nö. Vernetzungskonferenzen in den Regionen veranstaltet, um zu den Gemeinden zu kommen. Im besten Fall fühlen sich in jeder Gemeinde fünf Leute zuständig und überlegen: Was können wir tun, damit wir das verändern? Was ich mir auf Bundes- und Landesebene wünsche: Es gibt Finanzierungen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen – aber da ist Luft nach oben. Es wäre auch gut, in Schulen eine Gewaltschutzbeauftragte zu haben. Spätestens, wenn ein Mann eine Frau ermordet, erwarte ich, dass Ministerinnen und Kanzlerinnen eine Pressekonferenz geben und sagen: Das geht nicht – und wenn Sie von Gewalt betroffen sind, können Sie sich dort und dort hinwenden. Es wirkt, wenn Politikerinnen das sagen.

2022 wurden in Österreich 28 Frauen von Männern ermordet. Nimmt die Gewalt generell zu?

Cinatl: Vor zehn, fünfzehn Jahren sind viele Frauen wegen psychischer Gewalt in die Frauenhäuser gekommen. Seit ein, zwei Jahren erleben wir, dass die körperliche Gewalt wieder zunimmt. Das lässt uns alarmiert sein. Anscheinend hat sich eine Grenze verschoben. Es gibt immer mehr Frauen, die gewürgt werden. Würgen ist eine der gefährlichsten und heftigsten Gewalthandlungen. Man ist so nahe dran und muss das lange tun. Wenn einer das macht, ist er hochgefährlich.

Was steckt hinter dieser Entwicklung?

Cinatl: Grundsätzlich wird es rundherum für alle Menschen psychisch enger: Klimakrise, Energiekrise, Krieg. Und, das ist aber eine gewagte These: Dass es wieder salonfähiger geworden ist. Global werden Frauenrechte, die hart erkämpft wurde, wieder zurückgenommen – Stichwort Abtreibung in Amerika. Dinge und Rechte, die so klar waren, werden in Frage gestellt – das meine ich mit salonfähiger.