Lange Jahre war Karl Fiala Vorstandsmitglied, seit 4. Juni 2009 ist er auch Präsident der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive Niederösterreichs.

Die Gesellschaft unterstützt und betreut in Ausübung ihres Dienstes zu Schaden gekommene oder sonst unverschuldet in Not geratene Exekutivbeamte und deren Angehörige. Und sie bringt die Bevölkerung Niederösterreichs und die zu deren Schutz und Sicherheit tätigen Exekutivbeamten einander näher. Mit dem Ziel, die Effizienz der Dienstleistung der Exekutive im Interesse der Bevölkerung zu erhöhen - und auch das Ansehen der Exekutive in der Öffentlichkeit zu heben. Die Gesellschaft fördert überdies die Zusammenarbeit der Exekutivdienststellen mit ausländischen Polizeibehörden und Polizeidienststellen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Karl Fiala ist Sicherheitssprecher und Integrationsbeauftragter der ÖVP in Wien, Mitglied des Bauausschusses, der Sozialkommission, der Kulturkommission und Bezirksrat in Wien Josefstadt seit 1996. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und das große Ehrenzeichen des Bundeslandes NÖ.