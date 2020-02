Erhebliche Lawinengefahr in Teilen NÖs erwartet .

In Teilen Niederösterreichs wird die Lawinengefahr am Dienstag auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala steigen und damit nach Ansicht des Warndienstes erheblich sein. Betroffen sind die Ybbstaler und Türnitzer Alpen sowie die Rax-Schneeberg-Gruppe jeweils über der Waldgrenze. Aufgrund von teils orkanartigem Wind und schlechter Sicht wurde generell von Unternehmungen in den Bergen abgeraten.