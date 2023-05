Bauern haben Gewissheit: „Bis 90 Prozent der Marillen-Ernte verloren“

Normalerweise drängen sich zu dieser Jahreszeit die Jungfrüchte auf den Wachauer Marillenbäumen. Doch nicht heuer. Der Frost Anfang April hat den Marillengärten einen massiven Schaden zugefügt. Bereits vor drei Wochen wurde vermutet, dass etwa 80 Prozent der Marillen durch den Frost beschädigt wurden. Diese Befürchtung hat sich nun nicht nur bewahrheitet, die Schäden sind sogar größer als erwartet.

Martin Bergkirchner, Marillenbauer aus der Wachau bestätigt: „Es sind sicher 90 Prozent der Ernte verloren. Das sieht man jetzt, da die Früchte von den Bäumen gefallen sind“, erklärt er. Grundsätzlich kommt es in Niederösterreich und auch in der Wachau immer wieder zu Ernteausfällen wegen Frost. Doch in einer Größenordnung wie heuer ist es auch erfahrenen Marillenbauern wie Martin Bergkrichner neu. „Natürlich gibt es immer wieder vereinzelte Fälle von Frostschäden, nur so flächenmäßig ist das wirklich unüblich“, meint er.

Im Bezirk Hollabrunn haben die Marillenbauern ebenfalls mit den Nachwirkungen des Frosts zu kämpfen. „Es ist ziemlich schwierig mit den Marillen“, sagt Karl Dick aus Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn). Seine Familie betreibt Ackerbau, Weinbau, Obstbau, Bienen- und Waldwirtschaft. Beim Obstbau hat sich der Betrieb auf Marillen spezialisiert. „Wir haben Frühsorten, 80 bis 90 Prozent der Ernte sind durch den Frost im April erfroren“, berichtet der Landwirt im NÖN-Gespräch.

Kollegen hätten Frostkerzen eingesetzt, um die Marillenbäume vor dem Frost zu schützen. „Wir haben auch Frostkerzen, haben sie aber nicht angezündet.“ Warum? „Es waren drei Frostnächte und die Kerzen sind ziemlich teuer“, erklärt Dick, dass es auch eine Frage der Kosten sei. 2022 war ein gutes Jahr für den Betrieb, „da hatten wir eine super Ernte“. 2021 hat die Marillenbäume der Hagel erwischt, 2020 sei ebenfalls ein schlechtes Jahr gewesen.

„Hellblaues Auge“ bei restlicher Obsternte

Die in Niederösterreich entstandenen Schäden belaufen sich laut Hagelversicherung auf etwa 10 Millionen Euro. Diese Schäden betreffen aber fast ausschließlich die Marillenernte. „Andere Obstsorten sind mit einem hellblauen Auge davon gekommen. Apfel und Kirsche haben viele Blüten, da macht es nichts wenn ein paar davon beschädigt sind“, erklärt Josef Rögner, selbst Obstbauer und Obstbauberater bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer.

Die niederösterreichischen Äpfel haben zwar auch Schäden zu verzeichnen, diese kann man aber noch nicht wirklich messen. Apfel-Bauer Martin Filipp aus Bogenneusiedl (Bezirk Mistelbach) betont, dass die Schäden erst in etwa vier Wochen zu sehen sein werden. „Der Frost hat stattgefunden als die Blüten noch in den Knospen waren, daher kann man noch nicht wirklich sagen wie groß die Schäden sind“, erklärt er. „Wir haben vor allem Stichproben gemacht, dabei waren leider einige der Knospen beschädigt. Wenn wir Glück haben, wirkt sich das aber nicht allzu negativ auf die Ernte aus“, vermutet Filipp.

Entwarnung gibt es vor allem bei den Erdbeeren. Da es sich dabei um eine sehr bodennahe Frucht handelt, konnten Frostschutzmaßnahmen wie Frostberegnung oder das Auslegen von Vlies gut durchgeführt werden.