Aufräumarbeiten nach Sturm laufen in Niederösterreich auf Hochtouren

Nach dem Sturm am Wochenende sind am Montag die Aufräumarbeiten in Niederösterreich weiterhin im Gange gewesen. Aufgrund von Baumbruch gab es laut einer Aussendung des Landes fünf Straßensperren. Am Sonntag hatte das turbulente Wetter für mehr als 330 Einsätze gesorgt, rund 2.800 Mitglieder von 260 Feuerwehren waren gefordert.

330 FF-Einsätze Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

Die Sperren betrafen im Bezirk Melk die L 5246 zwischen Hürm und Kilb, die L 5279 zwischen Simonsberg und Sooß, die L 5339 zwischen Großweichselbach und Rosenfeld und die L 6007 zwischen Holzing und Sarling. Ebenfalls im Mostviertel war die L 5163 zwischen Oed und der Landesstraße L 162 nicht befahrbar.