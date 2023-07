Rettungshubschrauber: Einsatz im Mattersburger Pappelstadion

Bei der Begegnung der beiden Reservemannschaften zwischen dem Mattersburger Sportverein 2020 und dem ASK Horitschon am Freitag waren nur mehr wenige Minuten zu spielen. Nach einem Zweikampf fiel ein Spieler von Horitschon äußerst unglücklich auf - schnell war klar, dass es eine schwere Verletzung war. Das Rote Kreuz wurde zur Hilfe gerufen, in weiterer Folge wurde der Rettungshubschrauber verständigt. Dieser landete am Hauptfeld des Pappelstadions und transportierte den Spieler in das Krankenhaus. Erste Diagnose war eine schwere Beckenverletzung.