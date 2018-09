In der Nacht auf Samstag verletzte sich ein Mann am Gürtel in Wien an einer Glasflasche. Die Polizei kam – und mit ihr auch einige Gaffer. Zwei davon, ein Mann und eine Frau, ignorierten die Anweisung der Polizei zum Weitergehen, drängten sich dicht an das Opfer heran. Beide wurden angezeigt und, weil sie heftig Widerstand leisteten, sogar festgenommen.

Mit der Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) müssen Schaulustige wie das beschriebene Wiener Paar, die Rettungseinsätze behindern oder Handyfotos von Unfallopfern machen, mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen. Das wurde im Nationalrat beschlossen. Bei besonders erschwerenden Umständen sind sogar Haftstrafen von bis zu zwei Wochen möglich. Aber nur dann, wenn die Störenfriede trotz Abmahnung den Anweisungen der Exekutive nicht Folge leisten. Die Frage aber ist: Machen Strafen Sinn?

„Die einen sind aufdringlich, manche sogar bedrohlich“, sagt Landesfeuerwehr-Sprecher Franz Resperger. „Im Bezirk Bruck sind vor kurzem bei einem Großbrand Schaulustige herumgelaufen und haben die Einsatzkräfte massiv behindert“, berichtet er von einem aktuellen Fall.

„Es ist unser Recht, hier zu fotografieren“

Sogar die Polizei musste einschreiten. Selbst dann noch gab sich die Gruppe wenig einsichtig: „Es ist unser Recht, hier zu fotografieren. Das ist eine offizielle Straße, auf der wir uns bewegen“, maulten die Gaffer.

Die Feuerwehr Wiener Neustadt hat sich gegen allzu neugierige Zeitgenossen einen Sichtschutz zugelegt. Kommandant Josef Bugnar begrüßt Strafen, denn: „Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen auf Autobahnen.“

„Auffahrunfälle auf der Gegenfahrbahn sind da keine Seltenheit, weil Lenker durchs Fotografieren abgelenkt waren“, weiß auch Resperger. Beim Brand einer Gasflasche vor wenigen Tagen gab es in Wiener Neustadt erneut Probleme. Bugnar: „Da begeben sich Menschen in Gefahr, nur um ein Foto zu machen. Bei Unfällen geht es ja auch um die Intimsphäre des Opfers, und wir Einsatzkräfte wollen auch nicht auf Fotos im Internet herumgeschickt werden.“

Die Lust auf spektakuläre Bilder ist im städtischen Bereich eindeutig ausgeprägter als auf dem Land, ist sich Andreas Zenker vom Roten Kreuz NÖ sicher: „Da gibt es eher Hemmungen, das Unfallopfer abzubilden, man hilft lieber.“

Er erinnert sich an einen Vorfall in Wien: „Ein Mann war zusammengebrochen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden durch mehrere Hundert Gaffer gestört. Der Mann verstarb letztlich.“

Konkrete Erfahrungswerte zu Strafen für Gaffer gibt es noch nicht. St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler merkt aber Unterschiede im Verhalten der Schaulustigen: „Die meisten sehen ein, dass das unangebracht ist. Aber wenn Alkohol im Spiel ist, kann man das vergessen.“

Gerade in solchen Fällen begrüßt er erweiterte Handlungsmöglichkeit der Polizei. ASBÖ-Organisationsleiter Herbert Pfeffer, weiß, „dass die meisten Sensationssüchtigen, wenn man an deren Vernunft appelliert, das Fotografieren und Filmen einstellen“.