Gartentipp der Woche Eigenanbau und Haltbarmachen von Lebensmitteln schont das Klima

Aus Basilikum oder auch Karottengrün lässt sich köstliches Pesto herstellen, das perfekt zu Nudeln passt. Foto: Shutterstock/beton studio

Werbung

H erbstbeginn ist Erntezeit – Garten oder Balkon liefern einen reich gefüllten Erntekorb. Aber was damit machen? Wie man die eigene Ernte am besten verarbeitet, haltbar macht und somit das Klima schont, weiß „Natur im Garten“-Expertin Katja Batakovic. Nicht zuletzt bietet sich der Weltvegetarier-Tag am 1. Oktober dafür an, Neues zu probieren.