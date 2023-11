Gartenkräuter richtig überwintern: Darauf muss man achten

Ob frisch, getrocknet oder konserviert. Gartenkräuter haben, wenn richtig mit ihnen umgegangen wird, immer Saison. Kommt die kalte Jahreszeit, ist es allerdings wichtig zu wissen, welche Kräuter wie überwintert werden sollen. „Schneiden Sie Ihre Kräuter erst im Frühjahr, wenn sich der junge Austrieb zeigt und keine strengen Fröste mehr zu erwarten sind, zurück. So haben die Pflanzen mehr Kraft, um gut über den Winter zu kommen“, sagt Katja Batakovic, fachliche Leiterin bei „Natur im Garten“. Prinzipiell sollte man mit unterschiedlichen Kräutertypen auch unterschiedlich umgehen. Die Expertin unterscheidet folgende Gruppierungen:

Einjährige Kräuter:

Basilikum, Majoran, Dill, Kerbel, Anis, Koriander, Borretsch, Sommer-Bohnenkraut oder Kapuzinerkresse brauchen keinen Winterschutz. Sie sterben im Winter ab und werden jedes Jahr neu angebaut oder säen sich teils auch bereitwillig von selbst wieder aus. Deshalb werden sie manchmal irrtümlicherweise nicht als einjährige Pflanzen wahrgenommen.

Winterharte Kräuter:

Im Garten überwintern können etwa Schnittlauch, Petersilie, Minze, Liebstöckel, Sauer- und Blutampfer, Estragon, Zitronenmelisse, Echter Lavendel, Colakraut, Ysop, Oregano oder Berg-Bohnenkraut. Petersilie ist ebenso frosthart, wird aber in der Praxis meist einjährig gezogen. Für viele überraschend, wurde die Petersilie zur Giftpflanze des Jahres 2023 gekürt. Im zweiten Jahr bildet die Petersilie Blüten und der Gehalt des Giftstoffes Apiol steigt in der gesamten Pflanze an. Ab der Blüte sollte das beliebte Küchenkraut deshalb nicht mehr verzehrt werden.

Nicht winterharte Kräuter:

Zitronenverbene, Strauchbasilikum, Ananas-Salbei, Zitronengras, Jiaogulan, Stevia oder Gewürz-Lorbeer benötigen ein geschütztes, helles Winterquartier mit einer Temperatur von etwa 5 bis 10 Grad Celsius, zum Beispiel im Gewächshaus, Wintergarten oder Treppenhaus. Nahrung brauchen die Pflanzen im Winter nicht – gedüngt wird um diese Jahreszeit also keinesfalls. Im Haus überwinternde Pflanzen sollten regelmäßig auf Wasserbedarf und Schädlingsbefall kontrolliert werden. Jene Pflanzen, die auch im Winter draußen im Garten stehen, sollten an frostfreien Tagen gegossen werden.

Mediterrane Kräuter:

In milden Regionen können Kräuterschätze des Südens wie Thymian, Echter Salbei, Muskatellersalbei, Griechischer Salbei, Rosmarin, Olivenkraut, Heiligenkraut oder Currykraut den Winter auch im Freien überstehen. Unbedingt notwendig ist dabei jedoch ein durchlässiges Substrat, damit sich keine Staunässe bildet. Eine Packung Laub und das zusätzliche Abdecken mit Reisig oder mit lichtdurchlässigem Öko-Vlies für Immergrüne bietet Schutz vor der Kälte.