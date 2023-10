Mit „Unordnung“ im Garten können Tierleben gerettet werden

Mit dem Herbst vergeht die Pracht des Sommers langsam. Übrig bleiben zum Beispiel Pflanzenstängel und Laub. Oftmals werden diese Überreste der warmen Jahreszeit als wenig ansehnlich empfunden und folglich aufgeräumt. Sie beherbergen aber unzählige Tierleben wie beispielsweise Schmetterlingspuppen. Darüber hinaus bilden sie eine schützende Schicht für den Boden und seine Organismen und stellen wertvolle Nahrung für Gartenvögel dar. Natur im Garten rät daher: Bleiben Sie gelassen beim Zusammenräumen im Garten, sparen Sie sich Lebenszeit und retten Sie dabei viele Tierleben, wie beispielsweise Schmetterlinge.

„Manche Schmetterlingsarten wie der Distelfalter, wandern vor dem Winter in den Süden. Wenige Arten wie der Zitronenfalter oder das Tagpfauenauge überwintern hier als Falter. Die meisten Schmetterlingsarten überdauern die Winterkälte jedoch als Puppe, Raupe oder Ei gut verborgen in der Vegetation oder im Boden“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“. Damit die Vielfalt an Tieren unsere Gärten und öffentliche Grünflächen auch im kommenden Jahr wieder mit ihrer Lebendigkeit erfüllt und uns damit viel Freude macht, ist also vor allem unser Mut zu mehr „Unordnung“ gefragt!

Fünf Tipps für tierfreundliche „Unordnung“ im eigenen Garten