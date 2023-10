Speisekürbisse: „Der richtige Erntezeitpunkt ist entscheidend“

Kürbisse gehören botanisch gesehen zur Gattung der Beeren. Genauer gesagt, ist der Kürbis die größte Beerenfrucht des Pflanzenreichs. Manchmal wird er auch als „Panzerbeere“ bezeichnet. Hochsaison haben die verschiedenen Kürbissorten in den Herbstmonaten. Je nach Kürbissorte sollte man beim Ernten und Lagern der Frucht auf unterschiedliche Dinge achten.

„Winterkürbisse sollten so lange wie möglich im Freien bleiben, damit die Schale gut aushärten kann. Die Reife beginnt, wenn die Blätter der Kürbispflanze welken. Spätestens vor dem ersten Frost muss die Ernte jedoch abgeschlossen und die Früchte eingelagert werden, sonst werden sie glasig und faulen rasch“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“. Das wichtigste Erkennungsmerkmal, ob ein Kürbis bereits ausgereift ist, liefere der gut verholzte, trockene Fruchtstiel. Auch die sortentypische Ausfärbung der Schale gebe Auskunft. Dafür müsse allerdings bekannt sein, wie die gepflanzte Sorte vollreif aussieht. Ein weiterer Tipp: Reif lässt sich die Schale in der Regel nicht mehr mit dem Fingernagel einritzen.

Das sollte man bei der Lagerung von Kürbissen beachten

Obwohl sich Kürbisse durch ihre harte Schale auszeichnen, sollte man behutsam mit den Früchten umgehen und versuchen, sie ohne Risse und Dellen zu halten. Je nach Sorte, Reifegrad und Lagermöglichkeit kann man Kürbisse, wenn sie keinerlei Schnitte aufweisen, durchaus mehrere Monate lagern. „Optimal ist die Lagerung auf einem Holzregal oder gut durchlüftet, aufgehängt in einem Stoffnetz. Stapeln Sie die Früchte nicht, um Druckstellen und damit Fäulnisbildung vorzubeugen“, empfiehlt Batakovic. Die idealen Lagerbedingungen seien eine Luftfeuchtigkeit von maximal 70 Prozent und Temperaturen um die 15 Grad. Eine regelmäßige Kontrolle von eingelagertem Gemüse und Obst ist empfehlenswert.

Kürbisse sind auch als Dekoration geeignet und beliebt

Halloween steht wieder vor der Tür und auch hier kommt der Kürbis Jahr für Jahr zum Einsatz. Für das Kürbisschnitzen eignet sich am besten ein großer und sauberer Speisekürbis. Dazu benötigt man ein großes Messer, ein kleines Gemüsemesser und einen Löffel. Tipp: ein Eisportionierer ist zum Aushöhlen auch sehr nützlich. „Ritzen oder zeichnen Sie den Verlauf, in dem der Kürbisdeckel abgeschnitten wird, mit dem Gemüsemesser vor und schneiden Sie ihn dann nach. Heben Sie den Deckel ab und höhlen Sie den Kürbis aus“, so die „Natur im Garten“-Expertin.

Am 31. Oktober ist Halloween. Viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nehmen das zum Anlass, Kürbisse zu schnitzen. Foto: „Natur im Garten“ / K. Weber

Das Fruchtfleisch von Speiskürbissen wird ausgehöhlt und kann danach einwandfrei für Suppe, Gulasch oder Strudel weiterverwendet werden. Nachdem das gewünschte Gesicht ausgeschnitten wurde, braucht der Kürbis nur noch ein Teelicht. So kann der in der Küche verarbeiteter Kürbis noch als unterhaltsame Deko vor der Haustüre dienen.