Am Donnerstag fand eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im April 1945 im Zuchthaus Stein und die „Kremser Hasenjagd“ durch Justizministerin Alma Zadić statt.

Christian Timm, Leiter der Justizanstalt Stein, begrüßte die Besucher. Unter den damals 1.800 Inhaftierten hätten sich zahlreiche politische Gefangene befunden, sagte Timm. "In der Bevölkerung von Krems gab es Täter, Zuschauer aber auch Helfer der Entlassenen", betonte Timm.

"Es gibt auch jetzt Tendenzen"

Der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch fand deutliche Worte: „Das Massaker von Stein gehört zu den dunkelsten Kapiteln unserer Stadt. Das dürfen wir niemals vergessen. Es ist ein Auftrag mutig unsere Demokratie, Frieden, Sicherheit und Freiheit zu schützen!“ Eine liberale Demokratie, wie sie heute besteht, sei nicht selbstverständlich, "die letzte Regierung hat das deutlich gemacht", warnte Resch. "Auch jetzt gibt es Tendezen, da brauchen wir gar nicht nach Ungarn oder Polen schauen."

Zadić: Erschütternde Details in den Gerichtsakten

Justizministerin Alma Zadić rief das düstere Kapitel und die erschreckenden Ereignisse vom 6. und 7. April 1945 in Erinnerung. Damals entließ die Leitung des Zuchthauses Stein mehr als 200 Häftlinge. Naziregimetreue Aufseher widersetzen sich den Anweisungen des Anstaltsleiters Franz Kodré und konstruierten eine angebliche "Revolte der Häftlinge". Sie verfolgten und ermordeten die Freigelassenen, weshalb die grausame Hetze als „Kremser Hasenjagd“ in die Geschichte einging.

Mit Schlüsselbunden zusammengeschlagen

Am 30. August 1946 standen die Täter in Wien vor dem Volksgericht. "Beim Lesen der Gerichtsakten wird die Grausamkeit, mit der die Gefangenen behandelt wurden, deutlich", sagte die Justizministerin. So seien politische Gefangene mit schweren Schlüsselbunden zusammengeschlagen worden. "Daran kann man sehen was es heißt, wenn sich Menschen ohne rechtliche Grundlage in Anhaltung befinden." Es gelte daher, Grund- und Freiheitsrechte stets zu schützen.

Hitlerjugend und Gendarmerie halfen mit

Die meisten Entlassenen wurden unter Mithilfe der Hitlerjugend, der Gendarmerie und des Volkssturms aufgegriffen und ermordet. Auch Anstaltsleiter Franz Kodré und zwei Justizwachebeamte wurden ohne Verfahren hingerichtet.

Andy Wenzl / BKA Justizministerin Alma Zadić: "Es waren ,Taten' wie Solidarität oder Widerstand, weshalb diese Menschen, die hier ermordet wurden, im Gefängnis saßen."

„Die Opfer mögen uns eine Mahnung sein, nicht zuzulassen, dass Hass und Rassismus gesellschaftlich toleriert werden. Es liegt in unserer Verantwortung, aus der Vergangenheit zu lernen und entsprechend zu handeln“, sagte die Justizministerin.

Die Kranzniederlegung fand am Schauplatz der damaligen Ereignisse, der Justizanstalt Stein, statt. Die Strafvollzugsanstalt im Stadtteil Stein in Krems verfügt heute über 842 Haftplätze.