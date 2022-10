Jüdische Friedhöfe in NÖ: Rettung vor dem Verfall

Werbung

Im Jahr 2001 hat sich Österreich im Washingtoner Abkommen dazu verpflichtet, die israelitischen Kultusgemeinden bei der Sanierung ihrer jüdischen Friedhöfe zu unterstützen. 2010 wurde ein entsprechender Fonds eingerichtet, seither steht jährlich eine Million Euro an Bundesmitteln für die Sanierung zur Verfügung.

„Im Judentum darf ein Körper, der einmal bestattet wurde, nie wieder entfernt werden“, erklärt Hannah Lessing vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, warum die Erhaltung der Begräbnisstätten im Judentum so wichtig ist.

Vor dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Friedhofsorganisation Chewra Kadischa um die Erhaltung der Friedhöfe gekümmert, mit Spenden wurden die Grabstätten als Gedenkorte erhalten. Damals, sagt Lessing, lebten rund 200.000 Juden in Österreich. Über 60.000 wurden im Holocaust ermordet, etwa 140.000 konnten fliehen, nur wenige kehrten nach dem Krieg nach Österreich zurück. Daher war vielerorts niemand mehr da, um für die Erhaltung der Grabstätten aufzukommen.

Novemberpogrom: Auch Friedhöfe zerstört

„Doch das Gedenken ist uns wichtig“, sagt Lessing und erläutert das an einem Beispiel aus der eigenen Familie: Ihr Vater Erich Lessing floh 1939 nach Palästina, die Großmutter wurde über Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und vergast, sie hat kein Grab. Ihr Name sei später auf dem Grabstein des Großvaters eingraviert worden, damit es einen Ort des Andenkens für sie gibt.

Den Friedhöfen habe aber nicht nur der Geldmangel zugesetzt, sondern auch Akte der Zerstörung, erklärt Lessing: „Beim Novemberpogrom 1938 wurden ja nicht nur Synagogen, sondern auch Friedhöfe zerstört.“ Auch später gab es Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen, so wurden Grabsteine mitgenommen und als Baumaterial missbraucht.

Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Eugénie Sophie

Rund 95 Prozent der jüdischen Friedhöfe in Österreich gehören der Kultusgemeinde, „aber die verfügt entgegen einem weit verbreiteten Klischee über wenig Mittel“, meint Lessing. Daher brauche es Unterstützung für die Sanierung, es gebe auch viele Gemeinden, „die sich dankenswerterweise um die Erhaltung der Friedhöfe kümmern“. An vielen Orten, so auch in Baden oder Klosterneuburg, sind zudem zivilgesellschaftliche Initiativen aktiv.

Es handelt sich bei den jüdischen Friedhöfen meist um ganz normale Ruhestätten – die, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben, sind zumeist „Menschen, die an diesen Orten gelebt haben“, sagt Lessing. Doch es finden sich auch andere Grabstätten: In Bruck an der Leitha etwa wurden 1945 noch 155 jüdische Zwangsarbeiter beigesetzt. Oder in Bad Pirawarth, wo auch Gräber von Kurgästen zu finden sind. Dies mag kurios anmuten – verständlich wird es vor dem Hintergrund, dass im Judentum Verstorbene binnen 48 Stunden bestattet werden müssen und eine Überführung der Toten länger gedauert hätte.

Einige der noch nicht sanierten Friedhöfe sind heute gesperrt. Viele aber können besucht werden, auch Führungen werden vielerorts angeboten. Das Interesse daran ist groß, vielleicht auch, weil „die Generation, die jetzt Fragen stellt, keine Schuld mehr trifft“, vermutet Lessing.

Nähere Infos dazu im Buch „Jüdische Friedhöfe in Österreich“, hier zum Download: nationalfonds.org/juedische-friedhoefe-in-oesterreich