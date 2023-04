Die Hälfte der tödlichen E-Scooter-Unfälle passierte in NÖ

Das Fahren von Elektro-Scootern ist ein Trend, der sehr beliebt ist. Es ist aber auch ein Trend, der gefährlich sein kann. So wurden 2022 österreichweit rund 3.600 verletzte E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer in Spitälern versorgt, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ermittelte. Das ist ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2021. Auch gab es doppelt so viele Tote.

Im vergangenen Jahr kamen vier Personen mit E-Scootern ums Leben. Zwei davon in Niederösterreich, heißt es auf Nachfrage vom KFV. Einer dieser tödlichen Unfälle ereignete sich im Bezirk Wiener Neustadt-Stadt, als vermutete Unfallursache wird Ablenkung/Unachtsamkeit angenommen. Der andere passierte im Bezirk Korneuburg, hier wird von einer Vorangsverletzung ausgegangen. Beide Unfälle fanden im Ortsgebiet statt.

Laut dem KFV sind die Hauptunfallursachen sowohl die Fehleinschätzung der Bodenbeschaffenheit als auch Unachtsamkeit und Ablenkung. 23 Prozent der verletzten E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer verunglücken zudem auf der Fußgängerinfrastruktur, wo sie laut Straßenverkehrsordnung gar nicht fahren dürfen. 66 Prozent aller verletzten E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer verunglücken bei einem Alleinunfall, 25 Prozent haben ein Fahrzeug als Unfallgegner, wobei sogar 75 Prozent aller Unfälle von den E-Scooter-Lenkerinnen und -Lenkern selbst verschuldet sind. Zwei Drittel der Verletzten sind unter 40 Jahre alt.

98 Prozent geben beim Abbiegen kein Zeichen

Dass die Liste der Verfehlungen lang ist, zeigen Auswertungen des KFV. Nur zwei Prozent der Nutzerinnen und Nutzer blinken oder geben bei Abbiegevorgängen ein Handzeichen. Mit ein Grund dafür dürfte sein, dass das Geben von Handzeichen vor allem bei leichtgewichtigen Modellen viel mehr Geschicklichkeit erfordert als bei Fahrrädern.

Zudem ist die Ausstattung von E-Scootern mit Blinkern nicht verpflichtend, erläutert KFV-Verkehrsexpertin Ernestine Mayer. „Personen mit E-Scootern ohne Blinker sollten das Handzeichen geben, unbedingt im Schonraum üben und die Geschwindigkeit drosseln - insbesondere bei der Annäherung an Kreuzungen. Beim Neukauf ist der Umstieg auf Modelle mit Blinker, zwei Bremsen und einer Hupe bzw. Klingel sehr zu empfehlen - auch um für eventuelle künftige Gesetzesänderungen gerüstet zu sein“, fügt Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV hinzu. Wien ist hier Vorreiter. Bei Leih-E-Scootern werden diese Ausstattungen ab kommendem Montag, dem 1. Mai, bereits vorgeschrieben.

Nur 17 Prozent tragen einen Helm

Laut KFV liegt die Helmtrage-Quote bei 17 Prozent und bei Leih-E-Scootern sogar bei nur einem Prozent. „Dabei ist das Risiko für Schädel/Hirnverletzungen bei einem Unfall ohne Helm elf Mal höher als mit Helm, wie wir aus durchaus vergleichbaren Studien mit E-Bikes wissen“, sagt Mayer.

„Unsere Minimalforderung an den Gesetzgeber ist die Einführung einer Helmpflicht für alle E-Scooter oder die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“, bekräftigt Robatsch und appelliert an die Vernunft der Betroffenen: „Bitte tragen Sie freiwillig einen Helm und beachten Sie, dass Sie bereits jetzt in etlichen Situationen - z.B. im Kreuzungsbereich, auf nasser Fahrbahn, in Begegnungszonen - wesentlich langsamer als 25 km/h fahren müssen.“

Geschwindigkeiten in Fußgängerzonen viel höher als erlaubt

Im Juni und Juli 2022 wurden zudem von NAST Consulting im Auftrag des KFV die Geschwindigkeiten von frei fahrenden E-Scootern im Wiener Straßenverkehr gemessen. Insgesamt wurden 1.017 E-Scooter an mehr als 20 Messtandorten im Wiener Stadtgebiet erhoben.

„Die Durchschnittsgeschwindigkeit der E-Scooter ist 2022 im Vergleich zu 2019 von 15 auf 18 km/h gestiegen. In Fußgängerzonen lag der Mittelwert bei 16 km/h, obwohl nur fünf km/h erlaubt sind und selbst Gehsteige wurden im Schnitt mit zwölf km/h befahren, obwohl dort komplettes Fahrverbot herrscht“, berichtet Verkehrsexpertin Mayer.