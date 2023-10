NÖ-Polizei zu Terrorwarnstufe: „Man wird uns öfter sehen!“

Fünf Terrorwarnstufen gibt es in Österreich, seit Mittwoch steht die Warnung auf „hoch“. Was das für Niederösterreich bedeutet, sagte Johann Baumschlager, Leiter der Presseabteilung der Landespolizeidirektion NÖ, der NÖN.

„Die Polizei wird an öffentlichen Orten verstärkt präsent sein, das soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung heben“, sagt Baumschlager. Orte wie der Flughafen oder auch die Synagoge in Baden stehen derzeit unter verstärkter Bewachung. Wie generell alle Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten - hier werde es eine „verstärkte Außendienstpräsenz“ der Exekutive geben. Dazu zählen etwa auch das Landhaus in St. Pölten sowie Bahnhöfe.

Eine verstärkte Präsenz vor jüdischen Einrichtungen hat auch Innenminister Gerhard Karner am Mittwoch, 18. Oktober angekündigt.

Es sei derzeit zwar kein direkter Anschlag zu befürchten, sagt Baumschlager, aber man sei auf der Hut. Aus diesem Grund werden auch die schnellen Reaktionskräfte wie die SIG, die Schnelle Interventionsgruppe, die reguläre Polizeikräfte bei besonders gefährlichen Einsätzen unterstützt, verstärkt unterwegs sein.

Darüber hinaus sei man natürlich stets im engen Austausch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung.

Zeitlich ist die aktuelle Terrorwarnstufe nicht begrenzt, sagt Baumschlager, sie gelte „bis auf Weiteres“.