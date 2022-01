Teilweise erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich

In hohen und mittleren Lagen sorgt frischer Triebschnee dafür, dass schon eine geringe Zusatzbelastung Schneebrettlawinen auslösen kann, teilte der Warndienst am Sonntag mit. Sturm und schlechte Sichtbedingungen erschweren die Beurteilung der Hänge an Ort und Stelle zusätzlich.

In den betroffenen Gebieten herrscht über 1.300 Metern Gefahrenstufe 3 von 5. In den Gutensteiner Alpen wird das Risiko als mäßig eingeschätzt (Stufe 2). Im Semmering-Wechselgebiet ist die Lawinengefahr gering (Stufe 1). Die Triebschneesituation dürfte laut Warndienst aber angespannt bleiben. Auch am Montag rechnet man wieder mit Schneefall.