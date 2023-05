Experten fordern Umdenken: Naturkatastrophen werden immer mehr

Aufgrund des Klimawandels kam es in den vergangenen Jahren immer häufiger zu Umwelt- und Naturkatastrophen wie Unwetter, Starkregen, Sturmböen oder Überschwemmungen. Wie sich diese Extremwetterereignisse in Zukunft verändern werden und welche Maßnahmen für Österreich besonders wichtig sind, haben Experten der Klimaforschung, Versicherungswirtschaft und Präventionsforscher im Zuge einer Pressekonferenz beantwortet. Sie stellten neueste Erkenntnisse in Bezug auf Naturgefahren und Extremwetterereignisse in Österreich vor.

Drastische Zunahme an Naturgefahren steht geringem Bewusstsein über verheerendes Ausmaß gegenüber

„Die Naturgefahren in Österreich nehmen dramatisch zu. Das bedeutet auch eine kontinuierliche Steigung der Schäden. In Österreich werden dadurch jährlich etwa eine Milliarde Euro von den Versicherungen aufgrund von Naturkatastrophen ausgezahlt“, berichtet Christian Eltner, Generalsekretär des Versicherungsverbandes Österreich. Er betont auch, dass Extremwetterereignisse mittlerweile jedes Bundesland und jede Österreicherin und jeden Österreicher betreffen.

Das Problem: Den wenigsten ist der Ernst der Lage bewusst. Christian Schimanofsky, Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), berichtet, dass nur jede zweite Person glaubt, in Zukunft unmittelbar von Extremwetterereignissen betroffen zu sein.

Das ging im Naturgefahrenmonitor des KFV hervor, bei dem unter anderem herausgefunden wurde, dass 80 Prozent zwar der Meinung sind, Naturkatastrophen werden mehr, aber ein Umdenken trotzdem noch nicht stattgefunden hat. Eine weitere Erkenntnis war laut Schimanofsky, dass die Hälfte nicht weiß, was bei einem Zivilschutzalarm zu beachten ist, beziehungsweise was dieser überhaupt bedeutet. „Bei dieser Schere zwischen dem Erkennen, dass die Gefahren größer werden, aber nicht genug informiert zu sein, gilt es anzusetzen“, so Schimanofsky. Am wenigsten seien die Menschen auf Erdbeben, Hochwasser und Hitzewellen vorbereitet.

Starkregen und Trockenheit werden mehr

Auf NÖN-Nachfrage erklärt der Leiter der Klima-Folgen-Forschung Geosphere Austria, Marc Olefs, welche Extremwetterereignisse speziell in Niederösterreich künftig mehr werden. „Die Trockenheit in der Landwirtschaft wird uns noch lange begleiten. Aber auch der Starkregen wird mehr, was zum Problem werden wird, weil die trockenen Böden so viel Wasser auf einmal nicht aufnehmen können“, so Olefs. Auch in der Forstwirtschaft werde es in Zukunft schwierig. Durch anhaltende Trockenheit entwickeln die Bäume einen Trockenstress durch den sie entweder dauerhaft beschädigt werden oder im schlimmsten Fall ganz absterben.

Vorbereitung: Geräte höher lagern, informiert sein und gute Versicherung abschließen

Um auf Umweltkatastrophen, wie etwa ein Hochwasser, besser vorbereitet zu sein, gibt Schimaofsky einige Tipps: „Wir raten unseren Kundinnen und Kunden beispielsweise, ihre Geräte höher zu lagern. Wenn man viele Elektrogeräte im Keller aufbewahrt, werden diese bei Unwettern natürlich leicht beschädigt. Außerdem ist es wichtig, informiert zu sein. Eine Wetterwarnungsapp am Handy oder das Einschalten der Nachrichten kann da schon genug helfen“, so der Experte.

Allgemein plädieren die Experten aber vor allem dafür, eine gute Versicherung abzuschließen. „Hier gibt es in Österreich mittlerweile um die 50 Anbieter, bei denen sich jeder entscheiden kann, welche er abschließen möchte. Die Spanne ist groß zwischen billig und teuer und regionalen oder großen Anbietern“, so Versicherungsverbund Österreich Vize-Präsident Klaus Scheitegel.

„Politik muss handeln“

Ein wichtiger Punkt, den alle vier Vertreter bei der Pressekonferenz hervorhoben, ist die Einbindung von Erdbeben- und Hochwasserschutz in die Feuerversicherung. Dies sei bis jetzt noch nicht der Fall und deshalb gebe es keinen flächendeckenden und leistbaren Versicherungsschutz für die Bevölkerung.

Würde die Politik eine Gesetzesänderung ermöglichen, würde man so laut den Experten einen Schutz gewährleisten können. „Dadurch würde die Prämie zwar etwas ansteigen, wir würden damit der Politik aber eigentlich entgegenkommen. Denn so würden wir die Katastrophenfonds der Regierung entlasten. Die Politik ist also zum Handeln aufgerufen“, appelliert Scheitegel.