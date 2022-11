Ukrainische Delegation in Niederösterreich: Zum Lernen gekommen

Übergabe eines Rettungsfahrzeuges an die ukrainische Delegation in Neunkirchen. In Kürze wird das Rote Kreuz NÖ fünf dieselbetriebene Zeltheizungen liefern, damit sich die Menschen, die aktuell ohne Heizung auskommen müssen, in „Warmhalte-Centern“ aufwärmen können.

Foto: RKNÖ/Fabian Kaiser