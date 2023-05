Studie: Psychische Belastung bei Lehrlingen hoch

Als „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“ bezeichnen 72 Prozent der weiblichen und 79 Prozent der männlichen Lehrlinge ihren allgemeinen Gesundheitszustand in der „Lehrlingsgesundheitsbefragung 2021/22“. Dennoch klagen gleichzeitig viele über psychische Belastungen aller Art.

42 Prozent der weiblichen und 37 Prozent der männlichen Lehrlinge gaben etwa an, mit ihrem Leben nicht besonders zufrieden zu sein. Außerdem leiden laut eigenen Angaben 31 Prozent der weiblichen und 18 Prozent der männlichen Befragten täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich unter Niedergeschlagenheit. Auch Symptome wie Nervosität, Probleme beim Einschlafen, Angstgefühle und Zukunftssorgen sind sowohl bei jungen Frauen als auch bei jungen Männern keine Seltenheit.

„Jugendvertrauensräte“ sollen Hilfestellung geben

Dass Jugendliche bzw. Lehrlinge unter hohen psychischen Belastungen leiden, bestätigen laut der Arbeiterkammer Niederösterreich auch andere wissenschaftliche Umfragen. AKNÖ-Präsident Markus Wieser möchte dieser Entwicklung nun gemeinsam mit der ÖGJ entgegenwirken. Geplant ist ein österreichweites Schulungsprogramm in Kooperation mit Paul Plener, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien.

Das „Peer to Peer-Programm“ sogenannte „Jugendvertrauensräte“ ausbilden, welche Lehrlingen Hilfestellung geben sollen. „Ziel ist, auffällige Verhaltensmuster zu erkennen, anzusprechen und Unterstützung zu leisten. Solche Bezugspersonen in Betrieb und Berufsschule sind wichtig und tragen zur Stärkung der psychischen Gesundheit bei“, heißt es in einer Aussendung der AKNÖ.

Seitens des Gesundheitsministeriums erkennt man das Problem und den hohen Bedarf an Unterstützungsangeboten ebenfalls an. “Wir arbeiten intensiv an einer umfassenden Verbesserung der psychosozialen Versorgung. Speziell für Jugendliche bietet beispielsweise das Projekt ‘Gesund aus der Krise’ rasch und unkompliziert Hilfe”, so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung. Dort sei heuer für rund 11.000 Jugendliche psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung gesichert.

Trotz Arbeitsbelastung sind Lehrlinge mit Ausbildungsbetrieben zufrieden

Positiv ausgefallen sind die Rückmeldungen der Lehrlinge zu ihren Lehrbetrieben und zu den Einrichtungen der überbetrieblichen Lehrausbildung. Ungefähr 80 Prozent der Lehrlinge beiderlei Geschlechts sind laut Umfrage mit ihrem Lehrbetrieb „sehr“ oder „eher zufrieden“. Auf die Berufsschule trifft das bei 66 Prozent der weiblichen und 73 Prozent der männlichen Lehrlinge zu.

Diese Ergebnisse seien vor allem in Hinblick auf die Arbeitsbelastungen, denen viele Lehrlinge tagtäglich ausgesetzt sind, erfreulich. Mehr als die Hälfte aller befragten Lehrlinge müssen regelmäßig schwer heben und viel stehen. Von den weiblichen Lehrlingen wird außerdem Stress mit Kundinnen und Kunden und von ihren männlichen Kollegen Lärm als häufige berufsspezifische Belastung genannt.