Gehörlos, nicht stumm

Der 3. März ist der Welttag des Hörens. Dabei sollen auch jene Menschen in den Fokus gerückt werden, die nicht über diese Sinneswahrnehmung verfügen. In Niederösterreich gibt es rund 1.500 komplett Gehörlose. Nicht dabei sind hier allerdings Schwerhörige oder Spätertaubte. Das heißt, es gibt weitaus mehr Menschen als die 1.500, die aufgrund verminderter oder fehlender Hörfähigkeit in ihrem Alltag Einschränkungen erleben.

In erster Linie wirkt sich die Kommunikationsbarriere erschwerend auf den Alltag von Gehörlosen aus. Das hat sich durch die Corona-Pandemie verschärft. Denn vieles können Gehörlose von der Mimik oder Lippenbewegung ablesen. „Aber durch die Maske geht die Chance zurück, da etwas zu verstehen“, erklärt Bärbel Maria Bauer, Sozialarbeiterin beim Gehörlosenverband NÖ. Auch bei der Kontaktaufnahme gibt es oftmals Hürden: Wenn zum Beispiel bei Ärzten oder Restaurants nur eine Telefonnummer angegeben ist, haben Gehörlose keine Chancen zu kommunizieren, meint Bauer.

Konkrete Verbesserungen brauche es im Fernsehen. „Im TV sind immer noch sehr wenig Untertitel oder Gebärdendolmetscher vorhanden“, sagt Ines Bamberger, Geschäftsführerin des Gehörlosenverbands NÖ.

Dolmetschleistung brachte wesentliche Verbesserungen

Das Land NÖ stellt Gehörlosen ein Jahresbudget für Dolmetschleistungen zur Verfügung. Dieses darf aber nur für bestimmte Dinge wie Amtswege verwendet werden. „Unser Wunsch wäre, dass Gehörlose dieses Budget nach ihrem Bedarf einsetzen dürfen“, sagt Bamberger.

Die Dolmetschleistung hat zu einer wesentlichen Verbesserung für Gehörlose geführt. Sie können ihr Leben dadurch sehr viel eigenständiger führen. Zudem werde die Barrierefreiheit von immer mehr Organisationen auch in Richtung Gehörlosigkeit umgesetzt. Als konkretes Beispiel nennt Bamberger hier das Landesmuseum in St. Pölten. Dort werden eigene Führungen für Gehörlose angeboten, die von Dolmetschern begleitet werden.

Ein Umdenken braucht es bei dem Begriff „taubstumm“. Denn er impliziert, dass Gehörlose keine Sprache haben. Sie haben aber die Gebärdensprache, die seit 2005 offiziell anerkannt ist. „Deshalb sind sie zwar gehörlos, aber nicht stumm“, sagt Bamberger.