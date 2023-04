Seit Jahresbeginn: 22 Prozent mehr Leicht-Verpackungen in NÖ gesammelt

Mit Ausnahme der Bezirke Gmünd und Neunkirchen werden in Niederösterreich seit Jahresbeginn alle Leichtverpackungen außer Glas und Papier einheitlich in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack gesammelt. Konkret sind das alle Plastikverpackungen wie PET-Flaschen und Joghurtbecher, aber auch Verpackungen aus Metall und Aluminium wie Getränke-und Konservendosen (Details dazu am Ende des Artikels).

Die Umstellung hat bereits nach wenigen Wochen gut funktioniert (die NÖN berichtete). Nach fast vier Monaten mit dem neuen System präsentierten die Niederösterreichischen Umweltverbände und das Unternehmen Brantner, das in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land) die größte Sortieranlage Niederösterreichs betreibt, nun konkrete Zahlen für das erste Quartal 2023 (1. Jänner bis 31. März).

Im Bezirk Krems-Land gab es eine besonders starke Steigerung

In der Sortieranlage Wölbling, wo der Großteil der Leichtverpackungen von Niederösterreich sortiert wird, habe man die höhere Sammelmenge deutlich gespürt, erklärt Stefan Tollinger, Geschäftsführer von Brantner Österreich. „Die gesammelten Leichtverpackungen sind im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 22 Prozent auf knapp 3.000 Tonnen gestiegen.“ Im Bezirk Krems-Land habe sich diese Menge sogar verdoppelt.

Erwartet wird, dass die Zahlen in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter steigen werden. Zumal auch doppelt so viel Weißblech und Aluminium gesammelt worden sind. Zurzeit werden in der Sortieranlage Wölbling 80 Tonnen Leichtverpackungen am Tag und 20.000 Tonnen im Jahr sortiert. Rund die Hälfte davon wird in die stoffliche Verwertung, in die Kreislaufwirtschaft, rückgeführt.

80 Tonnen an Leichtverpackungen kommen täglich in der Sortieranlage Wölbling an. Foto: NÖN Natalie Schmidt

Niederösterreich hat EU-Vorgabe für 2030 bereits erreicht

Wichtig ist dieser Vorgang auch aufgrund eines EU-Ziels. Bis 2030 sollen die Mitgliedstaaten 60 Prozent ihrer Wertstoffe im Kreislauf halten. In Niederösterreich sei dieser Wert schon vor der Umstellung bei 63 Prozent gelegen, beziffert Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände, und fügt hinzu: „Dieses Ziel übertreffen wir also jetzt schon.“

Einen anderen Richtwert hingegen kann noch nicht erfüllt werden. Die EU plant, die Recycling-Quote bei Verpackungskunststoffen bis 2025 auf 50 Prozent zu steigern. „Das haben wir über das Land verteilt noch nicht ganz geschafft“, sagt Kasser. Derzeit liege man 25 bis 26 Prozent.

Kreislaufwirtschaft: „Modell der Zukunft“

Als „Modell der Zukunft“ bezeichet Roman Stachelberger, Vizepräsident der NÖ Umweltverbände, die Kreislaufwirtschaft. Zum einen würden Sekundärrohstoffe neu aufbereitet werden, womit der Wirtschaft sortenreines Material zugeführt werden könne, zum anderen sei die neue Methode zur Sammlung von Leichtverpackungen auch eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger. „Abfall ist Ressource geworden“, weiß auch Kasser und betont: „Es wird tatsächlich getrennt.“

Zu Jahresbeginn wurde nicht nur das neue System eingeführt, seitdem werden auch die Gelben Tonnen bzw. Gelben Säcke häufiger abgeholt - zumindest alle vier Wochen. Davor gab es einen Sechs-Wochen-Rythmus. Auch die Anzahl der Gelben Säcke auf einer Rolle wurde von zehn auf 13 Stück erhöht. Wenn nötig, könne man in den beiden Fällen weitere Anpassungen vornehmen, meint Stachelberger.