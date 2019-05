620.000 Millionen Stück Banknoten sind täglich in Österreich im Umlauf. „Davon sind knapp 12.000 Stück falsch“, sagt Nationalbanksprecher Christian Gutlederer. Seit der Einführung des Euro 2002 bewegt sich Österreich mit jährlich bis zu rund 10.000 Stück sichergestellter „Blüten“ auf einem relativ konstanten Niveau. Mit Einführung der neuen Banknoten-Serie soll der Euro noch sicherer werden. Neue Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind bereits im Geldverkehr, mit 28. Mai folgen der neue Hunderter und Zweihunderter. Doch wie fälschungssicher sind diese Geldscheine?

„Es wurden schon gefälschte neue Zwanziger und Fünfziger sichergestellt. Die waren aber sehr schlecht gemacht“, sagt Gutlederer. Die am häufigsten gefälschte Euro-Banknote ist der Fünfziger. „Geringe Beträge lohnen sich nicht, ein Zweihunderter hingegen fällt auf, weil er im Alltag nicht so viel verwendet wird. Und die Menschen schauen bei großem Geld genauer“, erklärt Gutlederer, ergänzt aber: „Bei den neuen Euro-Scheinen handelt es sich um echte High-Tech-Produkte, deren professionelle Nachahmung äußerst schwer wird.“

„Es wurden schon gefälschte neue Zwanziger und Fünfziger sichergestellt. Die waren aber sehr schlecht gemacht.“ Christian Gutlederer, Nationalbanksprecher

Falschgeld wird zumeist bei den Geldzählmaschinen der Geldservice Austria Logistik (GSA) entdeckt. „Diese Geräte sind praktisch unfehlbar und werfen jeden Schein mit jeder kleinsten Abweichung aus, auch wenn er beschädigt oder verschmutzt ist.“

Falschgeld wird meist im Handel, in Lokalen und auf Märkten in Umlauf gebracht. Die REWE AG und ihre Handelsfirmen Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg setzen auf Sensibilisierung des Personals. „In Schulungen werden die Sicherheits-Merkmale sowie die ,Sehen, Kippen, Fühlen‘-Prüfmethode vermittelt. Zusätzlich stehen in zahlreichen Filialen Prüfgeräte zur Verfügung“, informiert REWE-Pressesprecher Paul Pötschacher.

Die OMV betreibt bundesweit 212 Tankstellen, 45 in Niederösterreich, und ist gelegentlich mit Falschgeld konfrontiert. „Unsere Mitarbeiter legen höchste Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsmerkmale. Dazu führt die OMV Trainings durch“, heißt es seitens des Unternehmens.

149 Wettbüros führt die Admiral Casinos & Entertainment AG in Österreich, 79 Standorte davon sind in Niederösterreich. Blüten sind hier kaum Thema. „Die Fälle kann man an den Fingern einer Hand abzählen“, sagt Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der Admiral Casinos & Entertainment AG. Admiral hat in allen Kassen Geldscheinprüfgeräte, die auf die neuen Scheine upgedatet sind. Alle Automaten erkennen Falschgeld. „Besteht Verdacht, wird der Geldschein nicht zurückgegeben und die Polizei gerufen.“

Mehr zum Thema