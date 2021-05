Gemeindereferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und der zuständige Referatsleiter im Amt der Burgenländischen Landesregierung, Wolfgang Falb, stellten gemeinsam mit Oggaus Bürgermeister Thomas Schmid in dessen Gemeindeamt in Oggau die neue Serviceleistungen vor.

Das Land Burgenland hat sich bereits in der Vergangenheit als verlässliche Stütze der Gemeinden erwiesen. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden, aber auch das gute Beratungsangebot des Landes sind ein Grund, warum die burgenländischen Gemeinden trotz der Coronakrise nach wie vor gut dastehen. Mit dem neuen, seit 1. Februar bestehenden Gemeindeservicereferat wurde der Aspekt der Beratung von der Gemeindeaufsicht, die bisher auch die Gemeinden beraten hat.

Es gehe darum, Wissen zu bündeln und vor allem Knowhow zu sichern, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und betonte auch den damit einhergehenden Präventionsaspekt: „Durch Service und bessere Vernetzung können viele Problem schon im Vorhin möglicherweise erledigt bzw. klargestellt werden. Daraus ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Denn durch dieses neue Referat und das rasche, unkomplizierte Beratungsangebot entlasten wir auch die über 4.000 Gemeindebediensteten. So können sie sich in weiterer Folge auf ihre ,eigentlichen‘ Arbeiten konzentrieren, und die Ressourcen in den Gemeinden können anderswertig eingesetzt werden“, zeigte sich Eisenkopf überzeugt.

Insgesamt werden sich in diesem Referat, das von dem Betriebswirt Wolfgang Falb geleitet wird, 6 Mitarbeiter – Juristen, Wirtschaftler und Gemeindeprüfer – um die Anliegen der Gemeinden kümmern. Falb ist seit 2013 in der Gemeindeaufsicht tätig war und hat in dieser Eigenschaft die burgenländischen Gemeinden auch bei der Umstellung der Buchhaltung unterstützt. „Die neue Servicestelle wird darauf abzielen, dass wir weiterhin unterstützen, wenn es Fragen zur Umstellung der Haushaltsführung auf VRV 2015 gibt – etwa zur Budgeterstellung. Sie soll aber auch im Sinne des ,One-Stop-Shop‘ als kompetenter Ansprechpartner für die Gemeinden fungieren, der die Anfragen kanalisiert und sich mit den Fachabteilungen des Hauses vernetzt, damit eine möglichst rasche und umfassende Anfragenbeantwortung erfolgen kann“, umriss er das Aufgabengebiet des Referats Gemeindeservice. Das Referat Gemeindeservice soll dabei als kommunizierendes Gefäß zwischen Gemeinden und Land fungieren.

„Vor allem bei großen Projekten, wie Umbauten bei Kindergarten und Volksschule oder Hochwasserschutz, haben wir in den Gemeinden oft das Problem, dass wir drei, vier oder noch mehr Ansprechpartner haben. Durch die Bündelung haben wir mit dem Gemeindeservice nur einen Ansprechpartner, der uns weiterhilft und die Nachfragen in den Fachabteilungen übernimmt – das ist für die tägliche Arbeit im Gemeindeamt und für die Umsetzung von Projekten eine wesentliche Erleichterung“, zeigte sich Oggaus Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Thomas Schmid erfreut.

Das konkrete Angebot des Referats Gemeindeservice:

· One-Stop-Shop: kompetenter Ansprechpartner für Gemeindeverwaltung und Bürgermeister; bei Spezialfragen Kanalisierung der Anfragen in die richtigen Fachabteilungen; aber auch im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit.

· Beratung: Umfassende Begleitung der Gemeinden bei größeren Investitionen, indem Stakeholder an einen Tisch gebracht werden und Hilfestellung bei der Ausarbeitung von Finanzierungsmöglichkeiten und der Lukrierung von Förderungen gegeben wird.

· Gemeindesprechtage in allen Bezirken, wo im persönlichen Gespräch mit den Gemeindevertretern Probleme behandelt und Lösungen gesucht werden können.

· Gemeindehotline: Servicehotline für Gemeinden, die von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr, telefonisch unter 057 600 1020 und via E-Mail unter gemeindeservice@bgld.gv.at erreichbar ist.