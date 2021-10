Genau wie vor einem Jahr: Corona-Ampel steht erneut auf Rot

Am 22. Oktober 2020 wurden erstmals fünf Bezirke aus Niederösterreich auf der Corona-Ampel auf Rot geschaltet. Wenig später folgte das ganze Bundesland. Heute, genau ein Jahr und viele Impfungen später, leuchtet Niederösterreich erneut Rot.

"Auffällig sind auch Parallelitäten zur Fallzahlentwicklung im Vergleichszeitraum des Vorjahres", resümiert das Covid-Prognose-Konsortium des Gesundheitsministeriums in einem am Dienstag veröffentlichtem Bericht. Saisonale Effekte sollen der Grund dafür sein. In Niederösterreich wird in zwei Wochen eine Auslastung von 25 Prozent erwartet, kritisch wird es ab 33 Prozent. Für den Bezirk Melk gelten ab Samstag Ausreisekontrollen, der Bezirk Scheibbs steht kurz davor.

Farbe Rot hat keine Auswirkung mehr

Vor einem Jahr bedeutete die Rot-Schaltung eingeschränkte Besuchszeiten von Landeskliniken und Pflegeheimen. Möglich war nur mehr der Besuch von Geburten- und Kinderabteilungen und von palliativ betreuten Menschen. Kindergärten wurden nur mehr eingeschränkt betreut, mit der dringenden Empfehlung die Kinder zuhause zu lassen.

Mittlerweile sind "keine konkreten Maßnahmen an die Ampel-Farbe Rot gekoppelt", wie die offizielle Website des Gesundheitsministeriums zur Corona-Ampel anführt. "Dennoch hat eine Rotschaltung selbstverständlich eine Signalwirkung und soll die Bevölkerung auch darauf aufmerksam machen, achtsam zu sein und die aktuellen Maßnahmen einzuhalten", bestätigt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegenüber der NÖN.

Je nach aktueller Situation dient die Farbeinteilung als Entscheidungsgrundlage für die Durchsetzung von weiteren Maßnahmen. Eingeführt wird die Farbe Rot dann, wenn es eine "sehr hohe 7-Tages-Inzidenz" sowie ein "sehr hohes Auftreten von Clustern" gibt. Die Risikozahl von über 100 in Niederösterreich sei laut Ampel-Kommission der ausschlaggebende Grund für die Rot-Schaltung gewesen.

Wiederholt sich die Corona-Situation aus dem Vorjahr?

Niederösterreich ist mit zuletzt 707 Covid-Fällen laut AGES derzeit das Bundesland mit den höchsten Neuinfektionen an einem Tag. Vor einem Jahr waren es mit circa 430 nur knapp die Hälfte. Bereits sieben Tage später schnellte die Zahl jedoch auf 773 hinauf und ähnelt somit der aktuellen Situation. In den Hospitalisierungen schlägt sich dieser Trend ebenfalls nieder: Die Zahl der Covid-19 Intensivpatienten war mit 25 Personen im Vergleich zu den derzeitigen 40 deutlich geringer. Sieben Tage später befanden sich jedoch bereits 42 Personen wegen Corona auf der Intensivstation.

"Anders als im Vorjahr steht aber heuer mit der Impfung ein wirksames Mittel zur Verhinderung der Überlastung der Spitalskapazitäten – und hier vor allem der Intensivkapazitäten – zur Verfügung", so Königsberger-Ludwig. Der ausgerufene Stufenplan soll zudem eine weitere Verschlechterung der derzeitigen Situation verhindern, indem er bestimmte Maßnahmen an Belagszahlen knüpfe. In dem seit September geltenden Plan wird die Belegung der Intensivbetten als neuer Leitindikator herangezogen, der erneute rasante Anstieg der Fallzahlen soll so verhindert werden.

Infos und Quellen:

Corona- Ampel

Aktuelle Corona-Zahlen der AGES

Covid-Prognose-Konsortium