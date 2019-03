„Die Gesellschaft entwickelt sich in Richtung Vollkaskogesellschaft und gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, etwas beizutragen. Wir wollen wieder in Richtung Eigenverantwortung gehen“, sagt Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes (NÖZSV), als er die Generalversammlung eröffnet.

Das Motto der Eigenverantwortung hat Kainz schon bei seinem Amtsantritt Anfang 2016 ausgegeben. Und er wird nicht müde, sie immer wieder einzufordern. Denn die Organisation, der er vorsteht, hat sich schließlich zum Ziel gesetzt, die Menschen genau dazu zu befähigen: sich im Ernst- bzw. Katastrophenfall selbst zu helfen.

Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com Blackout – eine Szenerie, auf die der Zivilschutzverband in Schulungen vorbereitet.

Im Jahr 2018 hat das der NÖZSV in 1.130 Veranstaltungen mit insgesamt 150.000 Besuchern gemacht.

Im Jahr 2019 wird der NÖZSV ein neues Krisen- und Katastrophenschutzmanagement-Projekt starten. Im Rahmen eines Piloten wird es vorerst in zwei Bezirken darum gehen, wie die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei einer Katastrophe in der Region funktioniert.

Bei Bürgermeister-Konferenzen wird das Projekt kurz vorgestellt, um erst einmal Bewusstsein zu schaffen. Etwa dafür, dass jede Gemeinde einen Katastrophenschutzplan erstellen muss. Es folgt ein Termin in der Bezirkshauptmannschaft, wo die Bestimmungen des Katastrophenhilfsgesetzes erklärt werden. In einem dritten Schritt müssen dann zwei Katastrophenschutz-Module samt Planspiel absolviert werden, Schritt vier ist die Umsetzung der Theorie in die Praxis.

Infos samt Youtube-Video dazu auf www.noezsv.at